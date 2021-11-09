Таможня перекрыла канал незаконного ввоза машин из Абхазии

В России пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно ввозила транспортные средства из Абхазии, сообщила Краснодарская таможня.

Следствие установило, что в преступную группу входили граждане России, Абхазии и Кыргызстана. На протяжении 2020 года они незаконно ввозили автомобили из Абхазии через таможенный пост в Адлере по недействительным документам под видом транспортных средств международной перевозки.

Было изъято 24 незаконно ввезенных автомобиля, сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 18 млн рублей. Преступников заключили под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой). Членам группы грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Недавно сотрудники Астраханской таможни совместно с местными автоинспекторами изъяли у россиянина автомобиль с абхазскими номерами. «Газета.Ru» выяснила, что власти прикрыли лазейку в законодательстве, позволявшую ездить в России и не платить дорожные штрафы на машинах с иностранными номерами.