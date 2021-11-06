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В ГИБДД рассказали, что стоит проверить в машине перед наступлением холодов

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В ГИБДД Москвы предупредили водителей о необходимости заранее подготовить автомобили к наступлению зимних холодов. Об этом пишут «Известия».

Эксперты из госавтоинспекции посоветовали проверить состояние всех узлов авто и по необходимости заменить изношенные или с истекшим сроком службы. Чтобы машина не «глохла» на холоде, также следует проверить систему запуска двигателя. Эксперты также советуют перед холодами заменить старые свечи зажигания.

Еще один совет тем, у кого автомобиль на холоде заводится медленнее обычного — проверить аккумулятор. Для начале стоит очистить и затянуть клеммы АКБ — возможно, они окислились или ослабли. Если после этого ничего не изменилось, стоит подумать о замене аккумулятора, советуют в «Авито Авто». Эксперты напомнили, что даже самые «крепкие» аккумуляторы не служат больше семи лет.

«На СТО надо проверить плотность электролита. Потому что не все генераторы дают хороший заряд и могут иметь емкость не 100%, а 50–70%», — заявил гендиректор испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.

Сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова также призвала водителей перед наступлением зимы уделить пристальное внимание тормозной системе и тщательно проверить ее. Также следует отслеживать плотность антифриза и наличие влаги в тормозной жидкости.

Ранее водителям рассказали, когда стоит менять резину на зимнюю.

В конце октября стало известно, что около четверти россиян уже поменяли сезонные шины.

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