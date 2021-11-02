Эксперт рассказал, как водить машину в тумане

Инструктор контраварийного вождения объяснил, как выбирать скорость движения при плохой видимости во время тумана, в который погрузилась Москва и область. Принцип вождения, когда разобрать объект можно только в 50 метрах перед собой, приводится в сообществе «Синие Ведерки».

По словам инструктора Александра Журавлева, водитель всегда должен видеть конечную точку остановки — ему нужно двигаться с такой скоростью, с которой автомобиль способен остановиться строго в границах видимости. При видимости в 50 метров максимальная скорость составляет 72 км/ч (или 20 метров в секунду), считает эксперт.

«Считается это по времени реакции. На момент распознания опасности у водителя только на реакцию уходит около 0,5 секунды, если он смотрит на дорогу. Еще 1 секунда уходит на начало эффективного торможения — от начала действий (перенос ноги, нажатие педали с выбором свободного хода педали, сжатие тормозной жидкости сжатие колодок) и примерно 1 секунда на само торможение», — объяснил Журавлев.

В столичной ГИБДД уже посоветовали москвичам отказаться от поездок на авто из-за тумана, а пешеходам порекомендовали надеть яркую одежду.