Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Муцениеце пожаловалась на занижение оценок в «Ледниковом периоде» 10:59
Стали известны гонорары Петра Яна и Махачева за UFC 267 10:58
Британцы раскритиковали Бориса Джонсона за лицемерие 10:55
Apple вынудили собирать новые iPhone 13 с компонентами от iPad 10:52
Подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД раскрыл мотив преступления 10:51
На Филиппинах сгорели почти 150 тыс. доз вакцины от COVID-19 10:49
Forbes: россияне растеряли эффективность, работая на «удаленке» 10:49
Ветеран ФСИН рассказал о проблемах цифровизации тюрем 10:45
NI: уход Меркель вряд ли приведет к сближению России и Германии 10:37
В Канаде из-за отказа прививаться отстранили от работы более 3 тыс. медиков 10:35

Эксперт рассказал, как водить машину в тумане

close
100%
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Инструктор контраварийного вождения объяснил, как выбирать скорость движения при плохой видимости во время тумана, в который погрузилась Москва и область. Принцип вождения, когда разобрать объект можно только в 50 метрах перед собой, приводится в сообществе «Синие Ведерки».

По словам инструктора Александра Журавлева, водитель всегда должен видеть конечную точку остановки — ему нужно двигаться с такой скоростью, с которой автомобиль способен остановиться строго в границах видимости. При видимости в 50 метров максимальная скорость составляет 72 км/ч (или 20 метров в секунду), считает эксперт.

«Считается это по времени реакции. На момент распознания опасности у водителя только на реакцию уходит около 0,5 секунды, если он смотрит на дорогу. Еще 1 секунда уходит на начало эффективного торможения — от начала действий (перенос ноги, нажатие педали с выбором свободного хода педали, сжатие тормозной жидкости сжатие колодок) и примерно 1 секунда на само торможение», — объяснил Журавлев.

В столичной ГИБДД уже посоветовали москвичам отказаться от поездок на авто из-за тумана, а пешеходам порекомендовали надеть яркую одежду.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть