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Kia раскрыла цены двух моделей для России

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kia.ru

Kia объявила, что обновленные модели семейства Ceed в России поступят в продажу 15 ноября. Цены на хэтчбек составляют от 1,56 млн до 2,11 млн рублей, а на универсал — от 1,6 до 2,18 млн рублей.

Автомобили будут предлагаться в шести комплектациях, с двумя вариантами двигателей и двумя типами трансмиссии. В гамму двигателей вошел новый турбированный агрегат объемом 1,5 литра и мощностью 150 л.с., который пришел на замену 140-сильному мотору 1,4 л.

Новинкой, работающей с 7-диапазонным «роботом», оснастят машины только в комплектации GT Line. Другие версии получат атмосферные двигатели с распределенным впрыском 1,6 л (128 л.с.), которые агрегатируются 6-ступенчатым «автоматом».

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kia.ru

В ряде комплектаций предусмотрен комплекс с телематическими сервисами. Вне зависимости от комплектации автомобили оборудованы камерой заднего вида. В «базу» входят приборная панель с цветным TFT-дисплеем диагональю 4,2 дюйма и мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

Все хэтчбеки и универсалы оснащаются фронтальными и боковыми подушками безопасности а также шторками безопасности. В списке стандартных опций комфорта — кондиционер, круиз-контроль, электроприводы наружных зеркал и стекол передних и задних дверей, модуль Bluetooth для подключения мобильного телефона. Объем багажника Ceed SW составляет 625 л и почти 1,7 тыс. л при сложенных задних сиденьях, показатели хэтчбека равны 395 л и 1,3 тыс. л соответственно.

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KIA

Ранее Kia объявила цены обновленного купе-кроссовера XCeed.

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