Nissan раскрыл сроки появления нового Pathfinder в России

Компания Nissan объявила, что первые кроссоверы Pathfinder появятся в дилерских центрах России в начале 2022 года, также модель будет представлена на рынках Белоруссии и Казахстана.

Автомобили Nissan Pathfinder отправятся в Россию из США, производство модели наладили в Смирне, штат Теннесси. Двигатели для нее собирают на заводе Nissan в Дэчерде, штат Теннесси.

Nissan Pathfinder предложат в России в четырех комплектациях. Во всех версиях полноразмерный кроссовер оснастят системой интеллектуального полного привода с семипозиционным селектором выбора режимов вождения, семью подушками безопасности, трехзонным климат-контролем, электроподогревом лобового стекла, руля и сидений, а также технологией удаленного доступа к автомобилю со смартфона.

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Кроссовер оснащается 3,5-литровым двигателем V6 с прямым впрыском, он сочетается с 9-ступенчатым «автоматом». В салоне могут разместить восемь или семь человек в зависимости от компоновки, во втором случае установлены «капитанские кресла» с портативной консолью между ними.

В список оснащения в зависимости от комплектации входят проекционный дисплей с диагональю 10,8 дюйма, электронная приборная панель на 12,3 дюйма, система автономного вождения и комплекс систем безопасности, панорамная крышу с люком, салонное зеркало с проекцией с камеры заднего вида, беспроводная зарядка и аудиосистема Bose с 11 динамиками.

Ранее бывший глава Nissan Карлос Гон объяснил свой побег из Японии в Ливан.