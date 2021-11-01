Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Попова: о «супер-запретах» из-за COVID-19 речи не идет 14:59
СК опубликовал кадры с подозреваемым в убийстве девочек в Туве 14:58
В строящемся доме на юге Москвы произошел пожар 14:57
СК: тушу лося, найденную в машине депутата Рашкина, отправили на спецхранение 14:55
Женщина посвятила жизнь охоте за призраками после выигрыша в лотерею 14:52
Чемпион мира Ставиский: Трусова идет на пять четверных — и флаг ей в руки... 14:50
«Газпром» с 1 ноября сократил транзит газа через Украину... 14:48
Карпин — о составе сборной России: можно сказать, в бой идут одни старики 14:45
Вице-премьеры Украины Резников и Уруский подали заявления об увольнении 14:44
Звезда «Хеллбоя» Рон Перлман при разводе оставил жене дом и забрал Tesla 14:43

Nissan раскрыл сроки появления нового Pathfinder в России

close
100%
Nissan

Компания Nissan объявила, что первые кроссоверы Pathfinder появятся в дилерских центрах России в начале 2022 года, также модель будет представлена на рынках Белоруссии и Казахстана.

Автомобили Nissan Pathfinder отправятся в Россию из США, производство модели наладили в Смирне, штат Теннесси. Двигатели для нее собирают на заводе Nissan в Дэчерде, штат Теннесси.

Nissan Pathfinder предложат в России в четырех комплектациях. Во всех версиях полноразмерный кроссовер оснастят системой интеллектуального полного привода с семипозиционным селектором выбора режимов вождения, семью подушками безопасности, трехзонным климат-контролем, электроподогревом лобового стекла, руля и сидений, а также технологией удаленного доступа к автомобилю со смартфона.

close
100%
Nissan

Кроссовер оснащается 3,5-литровым двигателем V6 с прямым впрыском, он сочетается с 9-ступенчатым «автоматом». В салоне могут разместить восемь или семь человек в зависимости от компоновки, во втором случае установлены «капитанские кресла» с портативной консолью между ними.

В список оснащения в зависимости от комплектации входят проекционный дисплей с диагональю 10,8 дюйма, электронная приборная панель на 12,3 дюйма, система автономного вождения и комплекс систем безопасности, панорамная крышу с люком, салонное зеркало с проекцией с камеры заднего вида, беспроводная зарядка и аудиосистема Bose с 11 динамиками.

Ранее бывший глава Nissan Карлос Гон объяснил свой побег из Японии в Ливан.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть