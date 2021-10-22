Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Боец Махно сравнил соперника Федора Емельяненко с персонажем из фильма со... 17:19
Hyundai показала новую Creta с альтернативным дизайном 17:15
Гоген Солнцев нанял охрану от бывшей жены за 300 тыс. рублей 17:14
Новый клип Måneskin собрал почти 4 млн просмотров за два дня 17:12
Глава Минтранса заявил о нулевом риске заражения коронавирусом в самолете 17:11
Уволенный за домогательства профессор MIT подал в суд за клевету 17:10
Мужчина испугался женщину в костюме привидения и застрелил ее 17:09
ТАСС: тело семнадцатого погибшего извлечено из-под завалов цеха в Рязанской области 17:08
Новый главный тренер сборной России по баскетболу получит гражданство России 17:08
В московском метро проводятся рейды по проверке наличия масок 16:59

«АвтоВАЗ» упростит комплектации Lada Granta

close
100%
lada.ru

Компания «АвтоВАЗ» изменит комплектации семейства автомобилей Lada Granta, пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на сообщение, разосланное дилерам марки. При этом цена автомобилей не изменится.

На заводе проведут так называемый деконтентинг Lada Granta — замену комплектующих более доступными по цене. Такие работы идут на заводе с 2016 года и касаются практически всей линейки выпускаемых моделей.

Сообщается, что с декабря 2021 года автомобили лишатся тканевых медальонов с задних дверей (кроме версий Quest и Cross) и покрытия «Hot stamping» (метод горячего тиснения фольгой) с боковых сопел на панели приборов у комплектаций Classic и Classic Optima. Также из комплектаций Comfort уберут молдинги (кроме исполнений Cross и #Club).

Ранее сообщалось, что на «АвтоВАЗе» решили изменить конструкцию Lada Vesta, убрав из нее одну деталь. А на Украине, чтобы удешевить Granta, из машин уберут кондиционер и аудиосистему.

18 октября «АвтоВАЗ» увеличил цены на автомобили Lada на 0,9 – 2,7%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях