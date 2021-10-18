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Lada XRay получила упрощенную мультимедиа-систему

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Lada

«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж автомобилей XRay и XRay Cross с мультимедийной системой Lada EnjoY. В сентябре этого года аналогичная система дебютировала в моделях семейства Vesta.

Lada EnjoY — это упрощенная версия мультимедийной системы Lada EnjoY Pro, которая появилась на моделях отечественной марки в начале 2021 года. На «АвтоВАЗе» заявили, что система столь же быстрая, что и ее старшая версия. Она поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, 3D-звук, работает с камерой заднего вида, также у нее есть безопасный режим общения hands-free, сдвоенный микрофон с функцией подавления шума и возможность дистанционного управления на руле. Упрощенная система работает с 7-дюймовым экраном с IPS матрицей.

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Lada

Мультимедийная система доступна в автомобилях Lada XRay опционально для комплектации #CLUB Enjoy по цене от 896 900 рублей и в комплектации Luxe за 923 900 рублей. Модель XRay Cross оснащается новинкой только в комплектации Luxe по цене от 1 080 900 рублей.

18 октября «АвтоВАЗ» массово повысил минимальные розничные цены на автомобили Lada, это случилось в шестой раз в 2021 году.

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