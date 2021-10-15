Легковые машины Ford могут вернуться в Россию

В компании «Соллерс Форд» допустили возобновление выпуска легковых машин в России, сообщает «Известия».

«Если по-русски, чем черт не шутит. Если говорить о бизнесе, то мы хорошо знаем, что такое производство бюджетного автомобиля и заработок на нем. Мы больше в эти игры играть не будем. Это могут быть полноразмерные внедорожники», — заявил президент компании Адиль Ширинов, дав понять, что ожидать популярных бюджетных моделей, вроде Ford Focus, в России не стоит.

Выпуск и продажа легковых автомобилей Ford на российском рынке прекратились в 2019 году. Сейчас в стране выпускается только одна модель — производство Ford Transit налажено на заводе в Елабуге по технологии полного цикла, в линейку входят цельнометаллический фургон, автобус и шасси (всего предлагается 145 различных модификаций).

В начале 2021 года «Соллерс Форд» объявила, что выкупила завод двигателей у Ford Motor Company в Елабуге, чтобы выпускать на нем дизельные моторы для модели Transit. С 2015 года на этом предприятии производились бензиновые моторы объемом 1,6 литра.

Недавно Sollers Ford сообщила о расширении ассортимента автомобилей для передвижной торговли. О том, с какими трудностями столкнется предприниматель, желающий заняться передвижной торговлей, и как регулируется эта деятельность – в материале «Газеты.Ru».