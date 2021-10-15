Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В TikTok добавили «Беззвучный режим» 15:23
Финские власти не пустили в страну двух хоккеистов СКА 15:23
МИД России: маневры на границе Афганистана продлятся столько, сколько потребуется 15:22
В Британии открыли вакансию «моржового детектива» для слежки... 15:19
В России с 17 октября вступит в силу новый порядок вывоза детей... 15:16
Российская команда по Dota 2 выбила чемпионов мира с The International 15:16
Вирусолог Нетесов прокомментировал версию с селекцией людей при COVID-19 15:15
Ребров заявил, что Спаллетти провоцировал скамейку «Спартака» в матче... 15:12
В Свердловской области врачи не подходили к пациенту даже после его смерти 15:10
Зарезавшую своего деда студентку МГУ арестовали 15:09

Легковые машины Ford могут вернуться в Россию

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В компании «Соллерс Форд» допустили возобновление выпуска легковых машин в России, сообщает «Известия».

«Если по-русски, чем черт не шутит. Если говорить о бизнесе, то мы хорошо знаем, что такое производство бюджетного автомобиля и заработок на нем. Мы больше в эти игры играть не будем. Это могут быть полноразмерные внедорожники», — заявил президент компании Адиль Ширинов, дав понять, что ожидать популярных бюджетных моделей, вроде Ford Focus, в России не стоит.

Выпуск и продажа легковых автомобилей Ford на российском рынке прекратились в 2019 году. Сейчас в стране выпускается только одна модель — производство Ford Transit налажено на заводе в Елабуге по технологии полного цикла, в линейку входят цельнометаллический фургон, автобус и шасси (всего предлагается 145 различных модификаций).

В начале 2021 года «Соллерс Форд» объявила, что выкупила завод двигателей у Ford Motor Company в Елабуге, чтобы выпускать на нем дизельные моторы для модели Transit. С 2015 года на этом предприятии производились бензиновые моторы объемом 1,6 литра.

Недавно Sollers Ford сообщила о расширении ассортимента автомобилей для передвижной торговли. О том, с какими трудностями столкнется предприниматель, желающий заняться передвижной торговлей, и как регулируется эта деятельность – в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях