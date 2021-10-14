Новая версия Renault Kaptur появится в России

Компания Renault анонсировала продажи кроссовера Kaptur в спецверсии Intense. На дорогах такие автомобили можно будет узнать по двухцветной окраске, которую предложат впервые.

Kaptur получил антенну в стиле «акульего плавника», серые 17-дюймовые диски, накладки на боковые зеркала и фирменные шильдики на крыльях. В салоне появилась комбинированная обивка с оранжевой прострочкой, декоративной отделкой передней панели с вставками «под карбон» и особой отделкой воздуховодов.

Городской кроссовер оснащен турбомотором мощностью 150 л.с. в сочетании с бесступенчатой трансмиссией (CVT), передним или полным приводом. В качестве альтернативы предлагается двигатель 1,6 л в паре с CVT или механической коробкой передач и моноприводом.

close 100% Renault Kaptur

В новую комплектацию входят климат-контроль, камеры заднего вида, задние датчики парковки, аудиосистема Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером. В качестве опции доступна полностью светодиодная головная оптика. Заказ новинки откроется в ноябре, цены объявят позже. Базовый Renault Kaptur стоит от 1,2 млн рублей.