В России представили новый внедорожник Lexus LX

В России состоялась премьера внедорожника Lexus LX нового поколения. Автомобиль сохранил массивный силуэт и рамную конструкцию, но сменил при этом платформу, за счет чего вес уменьшился на 200 кг.

В Lexus LX 600 стоит 3,5-литровый бензиновый двигатель V6, который выдает 400 л.с. и 650 Нм. Дизельный LX 500d оснащен 3,3-литровым V6 мощностью 300 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Оба турбированных мотора агрегатируются 10-ступенчатой коробкой передач.

В салоне на приборной панели установлен двойной дисплей с 12,3-дюймовым верхним экраном, на который выводится навигация и меню с настройками, и 7-дюймовым нижним, с которого можно регулировать климат-контроль, выбирать режимы движения и управлять прочими функциями. На внедорожнике дебютировала система, которая выводит на экран изображения с камер под передней и задней частью автомобиля.

close 100% Пресс-служба Lexus

В комплекс безопасности вошли вошли система предупреждения столкновений с функцией экстренного рулевого управления, отслеживания полосы движения, адаптивный круиз-контроль с возможностью совершения плавных поворотов и адаптивный дальний свет.

Также для нового LX подготовили особую комплектацию, в ней можно наклонять сиденья под углом до 48 градусов с помощью специальной консоли, складывать сиденье переднего пассажира, чтобы увеличить пространство для ног до 1100 мм. Есть в машине отдельная подставка для ног за передним пассажиром и мультимедийный центр с сенсорной панелью для пассажиров второго ряда.

close 100% Пресс-служба Lexus

Цену нового LX в представительстве японской компании пока не раскрывают. В разговоре с «Газетой.Ru» представители марки рассказали, что автомобиль ожидается в России в начале следующего года. Актуальный LX стоит от 7,9 млн рублей.

С момента дебюта модели Lexus LX (1996 год) всего было продано более 500 тыс. машин по всему миру, из них больше 51 тыс. — в России.