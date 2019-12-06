В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога скорости

Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил против снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, МВД выразило свою позицию по снижению скорости еще в начале 2019 года на правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель председателя правительства по обеспечению безопасности дорожного движения.

Также Колокольцев добавил, что данная инициатива по нововведению не принадлежит МВД России.

При этом глава ведомства отметил, что МВД выступает за увеличение скорости на автомагистралях.

До этого премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД разобрать вопрос о целесообразности снижения порога нештрафуемого нарушения скоростного режима с 20 до 10 км/ч.