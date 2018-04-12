На месте аварии с автобусом в Подмосковье на дорогу сел вертолет, движение перекрыто

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В районе крупной аварии с экскурсионным автобусом в Подмосковье из-за приземлившегося на дорогу вертолета перекрыто движение транспорта. Об этом сообщают очевидцы с места ДТП.

«Ребята объезжайте!!! Дорога перекрыта, вертолет стоит перекрыл дорогу. Жесткая авария автобуса и девяти походу со смертельным исходом», - написал один из водителей в сервисе «Яндекс.Пробки».

В четверг днем на 61-м километре трассы А-107 произошло столкновение автобус, в котором находилось 40 детей и автомобиля ВАЗ-2109. В результате столкновения водителя «девятки» погиб, автобус вылетел в кювет и перевернулся на бок. По последним данным ранено шесть человек, в том числе пятеро детей.