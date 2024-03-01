Автоновинки марта: обновленный Haval Jolion и знакомые модели под новым брендом «Газета.Ru» собрала все весенние новинки российского авторынка

Автопроизводители, официально работающие на российском рынке, обновили ряд ключевых моделей. Начались продажи модернизированного бестселлера Haval Jolion, Chery представила линейку электрических кроссоверов, GAC привез в РФ роскошный минивэн M8, а BAIC начал собирать в России флагманский кроссовер.

Еще больше Chery Tiggo

Линейка электромобилей китайского автопроизводителя Chery будет продаваться в России под отдельным брендом, который получил название Chery Tiggo. Первым электромобилем Chery в России станет кроссовер EQ7, который проходит сертификацию и в ближайшее время выйдет на рынок.

Chery EQ7 привезли в Россию в заднеприводном варианте, с электромотором мощностью 211 л.с. На центральной консоли кроссовера отсутствуют кнопки: управление функциями машины сенсорное.

Сенсорные панели применены даже на спицах руля. Переднее пассажирское кресло электромобиля снабжено функцией массажа.

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Заявленный запас хода EQ7 – 512 км по китайскому испытательному циклу CTLC, объем переднего багажника составляет 40 литров, основного – 386 литров. Точный срок начала продаж и цену новинки автопроизводитель пока не раскрывает. В дальнейшем линейка электромобилей Chery в России будет расширена до пяти моделей.

Обновленный Haval Jolion

Компактный кроссовер от китайского бренда Haval появился в России в 2021 году, а после ухода из РФ многих мировых автоконцернов стал наиболее продаваемой иномаркой — за 2023 год в стране продано более 55,5 тыс. машин. Официальный старт продаж обновленной версии Jolion дан в конце февраля, крупные дилеры планируют презентации машины в своих салонах на начало марта.

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Jolion получил глянцевую радиаторную решетку с вертикальными планками и передний бампер с более резкими очертаниями. На заднем бампере появился псевдодиффузор из неокрашенного пластика, а по периметру кузова – защитная отделка из черного пластика взамен хромированных молдингов.

Долгожданное нововведение – рулевая колонка, которая регулируется не только по высоте, но и по вылету. Она доступна для автомобиля уже в базовой версии. Агрегаты не изменились: под капотом переднеприводных Jolion турбомотор 1.5 мощностью 143 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой МКП или 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Полноприводным кроссоверам положена только роботизированная трансмиссия, а мощность двигателя у них составляет 150 л.с.

Среди новых опций – подсветка салона с 64 оттенками на выбор и сам салон красного цвета. Цена рестайлингового Jolion – от 2 млн рублей за базовую версию с «механикой» и передним приводом до 2,8 млн рублей за полноприводную машину в максимальной комплектации.

Новый флагман BAIC

Китайский бренд BAIC «прописался» на калининградском «Автоторе», в феврале на его конвейер встал кроссовер BAIC X75, который станет в России флагманской моделью марки.

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При длине в 4745 мм и колесной базе 2800 мм он соразмерен корейскому Hyundai Santa Fe. Под капотом BAIC X75 турбомотор 1.5 мощностью 177 л.с. и 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Все кресла автомобиля снабжены подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а для переднего пассажира предусмотрено кресло-«оттоманка» с подножкой.

BAIC X75 поступит в продажу в марте 2024 года. Комплектации и цены пока не объявлены.

Forthing

close 100% Forthing T5 Evo autohome.com.cn

Также «Автотор» начал подготовку к запуску производства трех моделей китайского бренда Forthing. Марка принадлежит китайской корпорации Dongfeng, а в России представлена дистрибьютором Ixen Motors. На конвейер калининградского завода встанут кроссоверы T5 и T5 Evo, а также минивэн Forthing M4 Yacht. Произвродство и продажи машин локальной сборки запланированы на март 2024 года.

Новинку российского рынка Forthing T5 выпускают в Китае с 2018 года, а в начале 2024 года был представлен его обновленный вариант. По габаритам он сравним с Kia Sportage и Hyundai Tucson. Длина кроссовера — 4545 мм, колесная база — 2720 мм. На китайском рынке он оснащается атмосферным бензиновым мотором 1.6 мощностью 122 л.с., который доступен с «механикой» и вариатором. Две другие модели продаются в России с 2023 года. Автомобили локальной сборки обещают пустить в продажу до конца I квартала.

Под общим именем Solaris

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль российской компании AGR и возобновил сборку машин прежнего модельного ряда, сменив бренд c Hyundai на Solaris.

Новые названия хорошо известных в России автомобилей — Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.

close 100% Solaris HS Solaris

Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) поступит в продажу с моторами 1.4 и 1.6, механической и автоматической трансмиссией. Те же агрегаты полагаются Solaris KRS и KRX (седан и хетчбэк Kia Rio).

Solaris HC, известный ранее как Hyundai Creta, помимо стандартного исполнения, будет доступен в спортивной версии N-Line с более агрессивным дизайном. Выпуск этой версии был запланирован на 2022 год, однако тогда Creta N-Line на российском рынке не появилась. Помимо мотора 1.6, для кроссовера доступен и 2-литровый мотор, развивающий 149 л.с.

Китайский заменитель Toyota Alphard

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GAC представил в Москве новый минивэн М8. Он поступит в продажу по цене 5,5-6,5 млн рублей. Под капотом семиместной машины — бензиновый мотор мощностью 231 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Среди опций – панорамная крыша, откидные столики и функция памяти положений для сидений второго ряда.