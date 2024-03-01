Автоновинки марта: обновленный Haval Jolion и знакомые модели под новым брендом

Еще больше Chery Tiggo
Линейка электромобилей китайского автопроизводителя Chery будет продаваться в России под отдельным брендом, который получил название Chery Tiggo. Первым электромобилем Chery в России станет кроссовер EQ7, который проходит сертификацию и в ближайшее время выйдет на рынок.
Chery EQ7 привезли в Россию в заднеприводном варианте, с электромотором мощностью 211 л.с. На центральной консоли кроссовера отсутствуют кнопки: управление функциями машины сенсорное.
Сенсорные панели применены даже на спицах руля. Переднее пассажирское кресло электромобиля снабжено функцией массажа.
Chery EQ7dongchedi.com
Заявленный запас хода EQ7 – 512 км по китайскому испытательному циклу CTLC, объем переднего багажника составляет 40 литров, основного – 386 литров. Точный срок начала продаж и цену новинки автопроизводитель пока не раскрывает. В дальнейшем линейка электромобилей Chery в России будет расширена до пяти моделей.
Обновленный Haval Jolion
Компактный кроссовер от китайского бренда Haval появился в России в 2021 году, а после ухода из РФ многих мировых автоконцернов стал наиболее продаваемой иномаркой — за 2023 год в стране продано более 55,5 тыс. машин. Официальный старт продаж обновленной версии Jolion дан в конце февраля, крупные дилеры планируют презентации машины в своих салонах на начало марта.
Haval JolionHaval
Jolion получил глянцевую радиаторную решетку с вертикальными планками и передний бампер с более резкими очертаниями. На заднем бампере появился псевдодиффузор из неокрашенного пластика, а по периметру кузова – защитная отделка из черного пластика взамен хромированных молдингов.
Долгожданное нововведение – рулевая колонка, которая регулируется не только по высоте, но и по вылету. Она доступна для автомобиля уже в базовой версии. Агрегаты не изменились: под капотом переднеприводных Jolion турбомотор 1.5 мощностью 143 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой МКП или 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.
Полноприводным кроссоверам положена только роботизированная трансмиссия, а мощность двигателя у них составляет 150 л.с.
Среди новых опций – подсветка салона с 64 оттенками на выбор и сам салон красного цвета. Цена рестайлингового Jolion – от 2 млн рублей за базовую версию с «механикой» и передним приводом до 2,8 млн рублей за полноприводную машину в максимальной комплектации.
Новый флагман BAIC
Китайский бренд BAIC «прописался» на калининградском «Автоторе», в феврале на его конвейер встал кроссовер BAIC X75, который станет в России флагманской моделью марки.
BAIC X75BAIC
При длине в 4745 мм и колесной базе 2800 мм он соразмерен корейскому Hyundai Santa Fe. Под капотом BAIC X75 турбомотор 1.5 мощностью 177 л.с. и 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Все кресла автомобиля снабжены подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а для переднего пассажира предусмотрено кресло-«оттоманка» с подножкой.
BAIC X75 поступит в продажу в марте 2024 года. Комплектации и цены пока не объявлены.
Forthing
Forthing T5 Evoautohome.com.cn
Также «Автотор» начал подготовку к запуску производства трех моделей китайского бренда Forthing. Марка принадлежит китайской корпорации Dongfeng, а в России представлена дистрибьютором Ixen Motors. На конвейер калининградского завода встанут кроссоверы T5 и T5 Evo, а также минивэн Forthing M4 Yacht. Произвродство и продажи машин локальной сборки запланированы на март 2024 года.
Новинку российского рынка Forthing T5 выпускают в Китае с 2018 года, а в начале 2024 года был представлен его обновленный вариант. По габаритам он сравним с Kia Sportage и Hyundai Tucson. Длина кроссовера — 4545 мм, колесная база — 2720 мм. На китайском рынке он оснащается атмосферным бензиновым мотором 1.6 мощностью 122 л.с., который доступен с «механикой» и вариатором. Две другие модели продаются в России с 2023 года. Автомобили локальной сборки обещают пустить в продажу до конца I квартала.
Под общим именем Solaris
Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль российской компании AGR и возобновил сборку машин прежнего модельного ряда, сменив бренд c Hyundai на Solaris.
Новые названия хорошо известных в России автомобилей — Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.
Solaris HSSolaris
Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) поступит в продажу с моторами 1.4 и 1.6, механической и автоматической трансмиссией. Те же агрегаты полагаются Solaris KRS и KRX (седан и хетчбэк Kia Rio).
Solaris HC, известный ранее как Hyundai Creta, помимо стандартного исполнения, будет доступен в спортивной версии N-Line с более агрессивным дизайном. Выпуск этой версии был запланирован на 2022 год, однако тогда Creta N-Line на российском рынке не появилась. Помимо мотора 1.6, для кроссовера доступен и 2-литровый мотор, развивающий 149 л.с.
Китайский заменитель Toyota Alphard
GAC M8GAC
GAC представил в Москве новый минивэн М8. Он поступит в продажу по цене 5,5-6,5 млн рублей. Под капотом семиместной машины — бензиновый мотор мощностью 231 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом.
Среди опций – панорамная крыша, откидные столики и функция памяти положений для сидений второго ряда.