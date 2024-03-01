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Автоновинки марта: обновленный Haval Jolion и знакомые модели под новым брендом

«Газета.Ru» собрала все весенние новинки российского авторынка

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Коллаж «Газета.Ru»
Автопроизводители, официально работающие на российском рынке, обновили ряд ключевых моделей. Начались продажи модернизированного бестселлера Haval Jolion, Chery представила линейку электрических кроссоверов, GAC привез в РФ роскошный минивэн M8, а BAIC начал собирать в России флагманский кроссовер.

Еще больше Chery Tiggo

Линейка электромобилей китайского автопроизводителя Chery будет продаваться в России под отдельным брендом, который получил название Chery Tiggo. Первым электромобилем Chery в России станет кроссовер EQ7, который проходит сертификацию и в ближайшее время выйдет на рынок.

Chery EQ7 привезли в Россию в заднеприводном варианте, с электромотором мощностью 211 л.с. На центральной консоли кроссовера отсутствуют кнопки: управление функциями машины сенсорное.

Сенсорные панели применены даже на спицах руля. Переднее пассажирское кресло электромобиля снабжено функцией массажа.

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Chery EQ7

dongchedi.com

Заявленный запас хода EQ7 – 512 км по китайскому испытательному циклу CTLC, объем переднего багажника составляет 40 литров, основного – 386 литров. Точный срок начала продаж и цену новинки автопроизводитель пока не раскрывает. В дальнейшем линейка электромобилей Chery в России будет расширена до пяти моделей.

Обновленный Haval Jolion

Компактный кроссовер от китайского бренда Haval появился в России в 2021 году, а после ухода из РФ многих мировых автоконцернов стал наиболее продаваемой иномаркой — за 2023 год в стране продано более 55,5 тыс. машин. Официальный старт продаж обновленной версии Jolion дан в конце февраля, крупные дилеры планируют презентации машины в своих салонах на начало марта.

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Haval Jolion

Haval

Jolion получил глянцевую радиаторную решетку с вертикальными планками и передний бампер с более резкими очертаниями. На заднем бампере появился псевдодиффузор из неокрашенного пластика, а по периметру кузова – защитная отделка из черного пластика взамен хромированных молдингов.

Долгожданное нововведение – рулевая колонка, которая регулируется не только по высоте, но и по вылету. Она доступна для автомобиля уже в базовой версии. Агрегаты не изменились: под капотом переднеприводных Jolion турбомотор 1.5 мощностью 143 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой МКП или 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Полноприводным кроссоверам положена только роботизированная трансмиссия, а мощность двигателя у них составляет 150 л.с.

Среди новых опций – подсветка салона с 64 оттенками на выбор и сам салон красного цвета. Цена рестайлингового Jolion – от 2 млн рублей за базовую версию с «механикой» и передним приводом до 2,8 млн рублей за полноприводную машину в максимальной комплектации.

Новый флагман BAIC

Китайский бренд BAIC «прописался» на калининградском «Автоторе», в феврале на его конвейер встал кроссовер BAIC X75, который станет в России флагманской моделью марки.

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BAIC X75

BAIC

При длине в 4745 мм и колесной базе 2800 мм он соразмерен корейскому Hyundai Santa Fe. Под капотом BAIC X75 турбомотор 1.5 мощностью 177 л.с. и 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Все кресла автомобиля снабжены подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а для переднего пассажира предусмотрено кресло-«оттоманка» с подножкой.

BAIC X75 поступит в продажу в марте 2024 года. Комплектации и цены пока не объявлены.

Forthing

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Forthing T5 Evo

autohome.com.cn

Также «Автотор» начал подготовку к запуску производства трех моделей китайского бренда Forthing. Марка принадлежит китайской корпорации Dongfeng, а в России представлена дистрибьютором Ixen Motors. На конвейер калининградского завода встанут кроссоверы T5 и T5 Evo, а также минивэн Forthing M4 Yacht. Произвродство и продажи машин локальной сборки запланированы на март 2024 года.

Новинку российского рынка Forthing T5 выпускают в Китае с 2018 года, а в начале 2024 года был представлен его обновленный вариант. По габаритам он сравним с Kia Sportage и Hyundai Tucson. Длина кроссовера — 4545 мм, колесная база — 2720 мм. На китайском рынке он оснащается атмосферным бензиновым мотором 1.6 мощностью 122 л.с., который доступен с «механикой» и вариатором. Две другие модели продаются в России с 2023 года. Автомобили локальной сборки обещают пустить в продажу до конца I квартала.

Под общим именем Solaris

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль российской компании AGR и возобновил сборку машин прежнего модельного ряда, сменив бренд c Hyundai на Solaris.

Новые названия хорошо известных в России автомобилей — Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.

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Solaris HS

Solaris

Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) поступит в продажу с моторами 1.4 и 1.6, механической и автоматической трансмиссией. Те же агрегаты полагаются Solaris KRS и KRX (седан и хетчбэк Kia Rio).

Solaris HC, известный ранее как Hyundai Creta, помимо стандартного исполнения, будет доступен в спортивной версии N-Line с более агрессивным дизайном. Выпуск этой версии был запланирован на 2022 год, однако тогда Creta N-Line на российском рынке не появилась. Помимо мотора 1.6, для кроссовера доступен и 2-литровый мотор, развивающий 149 л.с.

Китайский заменитель Toyota Alphard

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GAC M8

GAC

GAC представил в Москве новый минивэн М8. Он поступит в продажу по цене 5,5-6,5 млн рублей. Под капотом семиместной машины — бензиновый мотор мощностью 231 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Среди опций – панорамная крыша, откидные столики и функция памяти положений для сидений второго ряда.

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