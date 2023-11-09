УАЗ уехал на СВО: из автосалонов исчезли внедорожники «Патриот»

В России образовался большой дефицит автомобилей «УАЗ Патриот» и «Пикап», выяснила «Газета.Ru». Машины в наличии исчисляются единицами, ограниченные поставки ждут в декабре, а при заказе автомобиля под клиента продавцы обещают доставить его не раньше 2024 года. Дефицит «Патриотов» и «Пикапов» признает и сам Ульяновский автозавод. Собеседники «Газеты.Ru» говорят, что значительные объемы УАЗов выбраны для нужд СВО, а также отправлены для работы на новых территориях.

Восемь дилеров из разных регионов России рассказали «Газете.Ru» о нехватке автомобилей «УАЗ Патриот» и «Пикап»: имеющиеся в шоу-румах машины уже забронированы клиентами, а ближайшие поставки ожидаются в декабре.

«Сейчас в наличии автомобилей нет, все продано, ближайшая поставка «Патриотов» в базовой комплектации ожидается в следующем году.

В середине месяца должны приехать автомобили в исполнении Base ИКАР с пакетом Limited по цене 1,9 млн рублей», — сообщил продавец в дилерском центре УАЗ в Москве.

Еще в одном автосалоне сообщили, что в течение декабря должны привезти небольшую партию машин, но «бронировать их лучше сейчас». Дилер УАЗ в Поволжье сообщил, что выбора среди внедорожников «Патриот» в минимальной комплектации практически нет: единственная машина за 1,73 млн рублей уже забронирована клиентом, в наличии есть экземпляр за 1,8 млн рублей, он также предупредил о подорожании внедорожника к концу года минимум на 100 тыс. рублей.

На Урале автомобили УАЗ «Патриот» есть в наличии, но их количество исчисляется единицами: сотрудник дилерского центра в этом регионе сообщил «Газете.Ru», что осталось только пять внедорожников по цене от 1,62 млн рублей.

Детали не доехали

В Sollers (владеет «УАЗом») «Газете.Ru» подтвердили информацию о дефиците автомобилей, отметив, что в ближайшее время надеются его решить.

«К сожалению, некоторый дефицит ассортимента по модельному ряду «Патриот» и «Пикап» по-прежнему присутствует в связи с тем,

что до начала III квартала этого года УАЗ был ограничен в объемах производства данных моделей из-за реализуемых проектов ресорсинга (поиск поставщиков — «Газета.Ru») компонентной базы и перехода на новых поставщиков.

Однако к настоящему моменту никаких производственных ограничений нет, и мы рассчитываем, что до конца этого года ассортимент моделей и дилерские стоки будут полностью восстановлены», — сообщила официальный представитель компании Алина Комарова.

Уехали на СВО

Источники, знакомые с ситуацией на заводе, рассказали «Газете.Ru», что дефицит машин в наличии у дилеров объясняется выполнением госзаказов.

«Завод не отгружает машины дилерам, потому что выполняет заказ Минобороны для нужд СВО. Пока ситуация и будет такой», — рассказал один из собеседников издания.

Другой источник «Газеты.Ru» сообщил, что большая партия УАЗов, предназначенных для свободной продажи, была отозвана у дилеров для отправки на новые территории по госзаказу.

«Завод забрал у дилеров присланную тысячу автомобилей, произведенных в октябре и ноябре, для отправки на новые территории. А все, что было выпущено раньше, уже продано», — пояснил собеседник.

Еще один источник издания отметил, что «УАЗ Пикап» в настоящее время является весьма редкой позицией, потому что большинство таких машин поставляются для нужд армии.

В компании Sollers отметили, что «УАЗ полностью справляется с выполнением всех поступающих госзаказов и параллельно с этим в настоящее время ежемесячно отгружает автомобили в розничную сеть на основании заявок от дилеров».

Экология страдает

На официальном сайте УАЗа указаны цены моделей «Патриот» и «Пикап» с двигателями эко-класса «Евро-5», но найти в свободной продаже и заказать такие автомобили пока практически невозможно.

В московском дилерском центре УАЗа сообщили «Газете.Ru», что машин с моторами «Евро-5» в 2023 году им было поставлено ограниченное количество, они уже проданы и даты будущих поставок неизвестны. Об отсутствии в наличии таких автомобилей «Газете.Ru» также заявили дилеры в нескольких регионах России. Проблема связана с отсутствием у машин соответствующего блока управления двигателем, уточнил сотрудник одного из дилерских центров.

В Sollers пояснили, что массового выпуска машин стандарта «Евро-5» сейчас не ведется.

«Идет процесс сертификации автомобилей «Евро-5» с новыми блоками управления двигателями, массовое производство таких машин начнется в следующем году

в полном соответствии с требованиями технического регулирования», — рассказал «Газете.Ru» официальный представитель Sollers.

Восстановить экологичность не так просто

Импортозамещение высокотехнологичных автокомпонентов оказалось не таким простым делом, как представлялось на первый взгляд, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Восточные партнеры нам помогают, но схемы поставок сложные, и бывают перебои. Отечественные производители работают, та же «Итэлма», но они еще не вышли на необходимые объемы», — объясняет Моржаретто «Газете.Ru».

«УАЗы» с моторами «Евро-5» должны вернуться на рынок, тем более что с февраля 2024 года ожидается возврат нормативных документов к тому уровню требований, который был два года назад, добавляет он.

«Шансы Sollers на запуск линейки автомобилей УАЗ под экологический стандарт «Евро-5» в следующем году достаточно высоки», — говорит «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Вместе с тем, в российском автопроме наблюдаются проблемы не только с блоками управления двигателем, но и катализаторами, топливной аппаратурой и даже пластиковыми бензобаками локального изготовления, перечисляет он.