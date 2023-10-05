По цене квартиры: как сейчас купить машину и не разориться

Средняя цена нового автомобиля в РФ превысила 3 млн рублей, что сопоставимо со средней стоимостью однокомнатной квартиры в стране. В сегменте машин за 1 и 2 млн рублей, кроме продукции «АвтоВАЗа», «УАЗа» и считанных китайских моделей в «голой» комплектации, россиянам купить нечего. О наиболее доступных автомобилях на российском рынке – в материале «Газеты.Ru».

Самая доступная машина в России

Средневзвешенная цена нового автомобиля на российском рынке достигла 3,1 млн рублей, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Самыми доступными на рынке новых автомобилей в России остаются модели Lada.

По итогам трех кварталов 2023 года «АвтоВАЗ» отчитался о росте продаж на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и реализовал за девять месяцев 245,6 тыс. машин.

Базовая версия компактного седана Lada Granta, без ABS и с одной подушкой безопасности, предлагается за 700 тыс. рублей, но найти в продаже такие автомобили чрезвычайно сложно.

По данным официального сайта «АвтоВАЗа», в Санкт-Петербурге у дилеров есть всего два таких седана, а в Москве в продаже находится единственная Granta в более богатой комплектации за 1 млн рублей. Цены на Lada Vesta в наличии в столице начинаются от 1,4 млн рублей.

Альтернативные варианты

Китайский бренд Changan предлагает компактный седан Alsvin, сравнимый по габаритам с Lada Vesta, минимум за 1,75 млн рублей и обещает скидку в 60 тыс. рублей при сдаче старой машины в «трейд-ин» (зачет стоимости старой машины при покупке новой).

Более крупный седан Kaiyi E5, сборка которого налажена на калининградском «Автоторе», стоит сейчас минимум 2,1 млн рублей. Автомобиль снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и вариатором.

Сравнительно доступный седан U5 присутствует и в модельном ряду китайской марки BAIC, продукция которой тоже собирается в Калининграде. При этом BAIC U5 стоит от 2,04 млн рублей за версию с механической трансмиссией.

Появившийся в линейке Omoda седан S5 обойдется в 2,3 млн рублей без учета скидок и выгод. Если взять на него кредит и сдать старую машину в «трейд-ин», S5 обещают продать за 2,1 млн рублей.

Далее – только кроссоверы

Наиболее доступный в модельном ряду Chery компактный кроссовер Tiggo 4 Pro можно приобрести в базовой версии за 2,3 млн рублей, на 16-дюймовых колесах и с двумя подушками безопасности. Выгоды и скидки за кредит и «трейд-ин» также присутствуют — с их учетом цена останется в пределах 2 млн рублей.

Цены на Geely Coolray предыдущего поколения стартуют с 2,3 млн рублей, но с выполнением ряда условий доступна и спеццена в 2,1 млн рублей. Обновленный Coolray обойдется минимум в 2,5 млн рублей с учетом всех спецпредложений.

Собираемый в Тульской области Haval Jolion, который при выходе на рынок должен был конкурировать с Nissan Qashqai и Kia Sportage, обойдется покупателю минимум в 1,95 млн рублей за автомобиль с мотором 1.5 и «механикой». Дополнительных скидок в прайс-листе производителя на эту модель не содержится.

Как купить авто дешевле

Автопроизводители сохраняют традиционные способы привлечения клиентов и снижения цен на автомобили, отмечает директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский:

«Скидку можно получить при сдаче автомобиля в «трейд-ин», а также за различные кредитные программы. Они продолжают активно продвигаться и поддерживаться представительствами».

Размер дисконта за «трейд-ин» варьируется в зависимости от бренда и приобретаемой модели. Так, например, по бренду Changan скидка может составить от 40 до 150 тысяч рублей. По марке Chery — в среднем от 5% до 10%, уточняет эксперт.

«У нас действует различная система выгод и предложений, а также прямые скидки. Прямая скидка (без каких-либо дополнительных условий) от 80 тыс. до 350 тыс. рублей, в зависимости от модели», — сообщила «Газете.Ru» руководитель пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская.

В пресс-службе Changan подтвердили, что у компании продолжают действовать спецпредложения и финансовые программы. В компании Jetour заявили, что скидок на их продукцию и спецпредложений в настоящее время нет.

«Официальные дилеры предоставляют скидки на автомобиль при его приобретении в кредит и оформлении КАСКО.

По разным брендам ситуация отличается, но в среднем оформление кредита поможет снизить стоимость автомобиля на 10-15%, а полиса КАСКО – на 5-7%», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе группы компаний «Автодом» и «Автоспеццентр».

Дефицит в сегменте 1-2 млн рублей

В нынешних условиях на рынке новых автомобилей ощущается высокий спрос на автомобили ценой от 1 до 2 млн рублей, однако среди иномарок таких предложений практически нет из-за затрат на логистику, легализацию машины в РФ и других сопутствующих расходов, указывает гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Сегмент между Lada и иномарками ценой около 2,4 млн рублей вымыло, предложение в нем практически нулевое.

Это объясняется сложностью и дороговизной логистики, растаможки, уплаты утилизационного сбора и других платежей, включая посреднические услуги. И получается, что автомобиль, который стоит в Китае 1 млн рублей, у нас уходит за 2 млн рублей», — объясняет Целиков.

Ранее спрос в этом сегменте был массовым. Среди более дорогих автомобилей нехватки предложения не наблюдается, добавляет эксперт.

«Спрос на новые автомобили пока превышает предложение. Рынок продолжит рост, но не такими активными темпами, потому что на нем скажется рост утилизационного сбора и ставок по кредитам.

Я думаю, что до конца года рынок новых легковых автомобилей составит около 1 млн машин», — сказал «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

По его словам, рынок подержанных автомобилей в этом году попытался заместить нехватку новых машин в конце прошлого года и начале нынешнего, в данный момент граждане платежеспособны.

Подержанную машину найти сложно

Рынок подержанных автомобилей взаимосвязан с парком автомобилей в стране, который насчитывает около 40 млн машин, но в нынешних условиях подобрать «свежий» автомобиль 1-3 лет с небольшим пробегом под силу только профессионалам, полагает Целиков.

«Цены на хорошие подержанные машины с небольшим пробегом взлетели сильнее, чем на новые — примерно на 50% за последние полтора года, и выбор минимальный.

У частного покупателя велики шансы приобрести «кота в мешке». Найти машину можно, но сложно, и она будет дорогой», — замечает специалист.

Продажи подержанных машин сейчас значительно превышают продажи новых: ежемесячно в России регистрируется около 100 тыс. новых машин и 500 тысяч подержанных, добавляет он.

«Подобрать подержанный автомобиль можно, но вряд ли он будет соответствовать всем вашим ожиданиям и принесет удовольствие от владения», — заключил Целиков.