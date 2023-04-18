«Рядовая бытовая ситуация»: Дибров попал в ДТП у «Останкино»

Телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП на северо-востоке Москвы. На видео с места аварии видно, что машина шоумена задела полицейский микроавтобус, ехавший по полосе общественного транспорта. В беседе с «Газетой.Ru» Дибров назвал ситуацию «совершенно бытовой». Ведущий уже попадал в ДТП — на мотоцикле и машине в 2019, 2011 и 2009 году.

Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров попал в ДТП возле телецентра «Останкино» в Москве. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

ДТП случилось на пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы. Mercedes Диброва столкнулся с микроавтобусом полиции, ехавшим по полосе общественного транспорта.

Телеведущий не пострадал. По его словам, он чувствует себя хорошо. В разговоре с «Газетой.Ru» Дибров сообщил, что ситуация «совершенно бытовая».

«Ребята, откуда вы все это узнаете? Я сейчас сотрудникам ДПС как раз заполняю объяснение, а вы мне уже звоните. Потрясающе! Я прекрасно себя чувствую. Совершенно бытовая ситуация, ну что вы. Въехал человек, с кем это не бывает? Совершенно случайно человек [въехал]. У меня так тоже было», — сказал он.

В беседе с kp.ru Дибров опроверг слухи о госпитализации. «Уже пишут, что я в больнице?! А почему не по пути на Троекуровское… Ведь абсолютно рядовая бытовая ситуация, человек случайно зацепил, со всеми может случиться. Все в порядке», — заявил он «КП» под шум сирен и проезжающих мимо машин.

В конце августа 2019 года Дмитрий Дибров и его супруга Полина попали в ДТП во время поездки на мотоцикле на Валдае. Об этом Полина Диброва сообщила в своих соцсетях. «Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребенка как отрезало», — заявила она.

В 2011 году СМИ сообщали, что Дибров попал в аварию в центре Москвы на своем белом Mercedes. Автомобиль шоумена двигался с Болотной площади к Большому Каменному мосту и столкнулся с легковым Opel, за рулем которого была женщина. Ее имя не называлось.

Водительница «Опеля» утверждала, что виновником ДТП был Дибров – он якобы совершил правый поворот из второго ряда и внезапно оказался перед ее машиной.

Сотрудники ГИБДД устанавливали причину аварии. Дибров заявил, что виновницей ДТП была именно женщина из «Опеля».

«Судя по тому, как она поворачивала, она только учится водить. Понятно, что виновата она. Перестраивать рядность движения на повороте может только новичок. Ей следовало поворачивать в своем ряду, а потом уже спокойно перестраиваться. И конечно, надо сохранять дистанцию», — говорил телеведущий.

В 2009 году Дибров попал в снежный занос, едва не улетев на «Мерседесе» в кювет, сообщал портал «Татар информ».

«На скользкой из-за сильнейшего снегопада дороге шоумен не справился с управлением и бросил машину в сугробе прямо на обочине. Телеведущий, спешивший на съемки передачи «Большая разница», предусмотрительно решил продолжить путь на такси», — говорится в сообщении.

Издание отметило, что таксист «вжал голову в плечи» из-за того, какими словами ведущий «комментировал погодные условия».

Как сообщает сайт kp.ru, Дибров считает слоганом человека, который водит Mercedes: «ты вырос, не рви и не газуй». СМИ передавали, что у Диброва есть два автомобиля этой марки — один белый, другой черный. Раньше ведущий ездил на Volkswagen Golf, который «постоянно ломался и он сам его чинил в белом фраке и спецовке – по пути на выступление в Кремлевском дворце».