Можно ли автозапчастям дать вторую жизнь. Правда и мифы

Катализаторы, воздушные фильтры, коробки передач, ШРУСы и многое другое при выработке ресурса обычно заменяются новыми деталями, но в попытке сэкономить автомобилисты часто пытаются их восстановить. О том, каким узлам и агрегатам машины можно продлить срок службы, а в каких случаях лучше от этого воздержаться, – в материале «Газеты.Ru».

Услуги по восстановлению рулевых реек, генераторов и стартеров, элементов подвески и тормозной системы предлагаются в России многими специализированными фирмами. В отдельных случаях можно вернуть работоспособность сажевых фильтров, а также каталитических нейтрализаторов – дорогостоящих элементов выхлопной системы, в которых применяются драгметаллы, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты рынка ребилдинга (восстановление автозапчастей).

Современные автомобили требуют специального ремонтного оборудования, объясняет в беседе с «Газетой.Ru» председатель правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

«Например, современные генераторы имеют настолько ажурный корпус, что, если вы без специального съемника попробуете извлечь из него подшипник, то, скорее всего, просто его расколете».

Восстановление такого узла стоит до 20% от цены нового, при этом отремонтированный генератор прослужит достаточно долго (до 80% от времени работы нового), добавляет он. Ресурс качественно восстановленной рулевой рейки Пахомов оценивает в аналогичный срок, но эта работа сложнее и под силу только квалифицированным специалистам:

она требует применения промышленного оборудования, в том числе токарных и шлифовальных станков.

В автомобильных генераторах при необходимости подлежат замене подшипники. Можно отремонтировать или заменить диодный мост или обмотку, а также проточить изношенные кольца контактов. Если рулевые рейки пострадали от коррозии, то в зависимости от глубины повреждения они подлежат шлифовке или проточке, а потекшие сальники можно подобрать по каталогам.

Среди предложений на рынке встречаются услуги по восстановлению изношенных сайлент-блоков (резинометаллические шарниры в подвеске). При ремонте растрескавшийся упругий элемент удаляют, а новый отливают из полиуретана. Однако конструкция узлов и агрегатов современных автомобилей такова, что для их разборки и ремонта бывает необходима особая аккуратность, чтобы эта затея не закончилось окончательной поломкой.

Что не стоит восстанавливать

Попытки вторично использовать современные фильтры с бумажными фильтрующими элементами глава «Союза автосервисов» считает невозможным: их не получится очистить от поглощенных картоном частиц. Восстановление катализаторов также не имеет перспектив. А вот удалить сажу из забитого сажевого фильтра дизельного автомобиля вполне получается с использованием специальной химии, но чаще автовладельцы просто демонтируют саму «экологичную» деталь.

Каталитические нейтрализаторы для бензиновых машин страдают в основном в случае попадания в выпускной тракт несгоревших остатков топлива или масла. Специализированные фирмы оценивают услугу по чистке катализатора в 2-3 тыс. рублей. Правда, удачна эта процедура не всегда:

в случае, если рабочая поверхность катализатора расплавилась от высокой температуры, то узел уже неремонтопригоден.

«Сайлент-блоки у современных автомобилей сконфигурированы таким образом, что при работе в разном направлении они имеют разную жесткость. А залитый полиуретаном восстановленный будет иметь одинаковую. Поэтому подруливающие свойства подвески немного пострадают, но ездить автомобиль будет исправно», — заключает Пахомов.

Работоспособность наконечников рулевых тяг и шаровых шарниров в подвеске восстанавливают нагнетанием внутрь узла специального полимерного материала под высоким давлением, который выбирает образовавшийся люфт.

Срок эксплуатации восстановленных рулевых наконечников и шаровых опор напрямую зависит от того, насколько рано автовладелец обнаружил необходимость их ремонта,

отмечает Генрих Вольперт из компании «Центр восстановления».

«Ремонтировать шаровую опору нужно, когда люфт только появился и геометрия самого шара не нарушена – тогда деталь будет долго служить, практически как новая, — объясняет Вольперт «Газете.Ru». – Мы заливаем ее графитонаполненным полиамидом, в котором графит выполняет функцию смазки».

Если же износ детали значителен из-за попадания внутрь узла грязи и развившейся вследствие этого коррозии, срок службы восстановленной детали будет значительно ниже, добавляет он. Восстановления наконечника рулевой тяги или шаровой опоры обойдется примерно в 1,5-2 тыс. рублей.