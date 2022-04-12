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Автомобили

«Снизить нагрузку на граждан». Водительские права продлят автоматически

Мишустин сообщил о продлении действия истекающих водительских удостоверений

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 апреля сообщил, что действие российских водительских удостоверений будет продлено на три года. Это коснется документов, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023-го. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Действие российских водительских удостоверений, срок которых скоро истекает, автоматически продлят на три года. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Этот вопрос рассматривался на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что подписанное им постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. «Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений — тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», — указал глава кабмина.

Это изменение коснется удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Их продлят автоматически на три года.

Таким образом, речь идет о порядка 5 млн водительских удостоверений.

Кроме того, на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов; отдельных санитарно-эпидемиологических заключений; свидетельств о государственной регистрации племенных стад.

«Это решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур», — отмечается в Telegram-канале правительства РФ.

«Снижение административной нагрузки на граждан и бизнес — последовательная работа правительства. Подобные меры хорошо зарекомендовали себя в период пандемии коронавируса, демонстрируют эффективность и теперь.

В нынешних условиях мы стремимся избавить наших граждан и бизнес от излишних забот, чтобы они могли сосредоточиться на приоритетных для себя вопросах», — приводят в пресс-службе слова вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

В России действуют 10 категорий водительских прав и шесть подкатегорий, обучаться в автошколе на управление автомобилем или мотоциклом можно с 16 лет. Сдать экзамен на категорию М и подкатегорию А1 можно также с 16 лет, на категории В и С — с 17 лет. Но получить права и начать управлять ТС можно только в определенном возрасте:

категории М и подкатегории А1 — с 16 лет;
категории А, В, С и подкатегорий В1 и С1 — с 18 лет;
категории D, Tm,Tb и подкатегории D1 — с 21 года.

Верхней возрастной границы для управления транспортным средством нет. С 2014 года обучиться в автошколе обязаны даже те, кто уже умеет водить.

Отметим, что в марте 2022 года автопроизводители продали в два раза меньше автомобилей, чем в феврале, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса в России. Автомобильные дилеры в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировали дальнейшее снижение спроса. Несмотря на это, машины западных брендов закончатся в автосалонах уже к июню этого года, считают продавцы.

На этом фоне в России активизировались посредники, предлагающие привезти автозапчасти из Европы и США в обход санкционных ограничений. Посреднические компании обещают доставить детали через Турцию и Эстонию и просят за свои услуги до четверти цены от запчастей и внесения предоплаты. Эксперты предупреждают, что для покупателей подобные схемы несут существенные риски.

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