Расценки и риски. Как посредники наладили обходные доставки автозапчастей в РФ

В России активизировались посредники, предлагающие привезти автозапчасти из Европы и США в обход санкционных ограничений, обратила внимание «Газета.Ru». Посреднические компании обещают доставить детали через Турцию и Эстонию и просят за свои услуги до четверти цены от запчастей и внесения предоплаты. Для покупателей подобные схемы несут существенные риски, предупреждают эксперты.

На сайтах российских классифайдов появились объявления о доставке автомобильных запчастей из Европы и США в обход наложенных на Россию санкций, выяснила «Газета.Ru». Посредники обещают помощь в приобретении нужных деталей в зарубежных интернет-магазинах и ввозе их в Россию через Турцию, Армению, страны Балтии и Казахстан.

«Запчасти из США можно привезти, но без документов – то есть не на продажу, для личного пользования. Без спецификации, технической документации», — рассказал менеджер одной из таких фирм из Санкт-Петербурга. — Доставка из США в Финляндию займет порядка 10 дней при перевозке самолетом, 20 дней – морским путем».

По словам собеседника, еще две недели уйдет на доставку деталей в Россию. Отправка из Финляндии в Россию обойдется в 7 евро за 1 кг груза, на перевозку из США в Европу действуют плавающие тарифы, которые разнятся в зависимости от особенностей заказа. За отдельную плату оговаривается перевозка деталей по России транспортными компаниями.

«Если у вас нет возможности оплатить товар напрямую, мы можем оплатить его через нас за комиссию в 12-16% от стоимости по инвойсу (таможенному документу – «Газета.Ru»). В договоре мы прописываем условия поставки.

Но у нас, к сожалению, стопроцентная предоплата», — уточнил менеджер.

Представитель другой компании, предлагающей доставку в Россию товаров из интернет-магазинов Германии, рассказал корреспонденту «Газеты.Ru», что в последнее время помимо предметов одежды и товаров для дома возник спрос и на запчасти.

«Мы 20 лет занимаемся одеждой, но сейчас такая ситуация, что мы везем все, потому что у нас есть рабочий канал поставки.

И сегодня, и вчера клиенты заказывали детали для мотоциклов. Для автомобиля заказывали резину Continental», — рассказал менеджер компании-посредника, представившийся Андреем. — Если продавец юрлицо – мы эту вещь привезем за 23% сверх ее немецкой цены. Плюс по 6 евро с каждого килограмма веса, кроме первого».

По его словам, доставка грузов налажена через Турцию, а проблемы на немецкой таможне могут возникнуть в случае покупки автомобильной электроники. Срок доставки – 2-3 недели, ограничение по весу – 30 кг. В случае с более крупными деталями может быть организована доставка через страны Балтии, уточнил посредник.

«По идее, к обычной железке претензий не должно возникнуть. В случае, если это будет какая-то электроника, переориентируем ее на Прибалтику», — пообещал он.

Еще один посредник, предлагающий услуги по ввозу грузов в Россию через Армению, рассказал «Газете.Ru», что доставка оригинальных запчастей из Европы возможна в том числе в больших объемах – от контейнера.

«Вы даете ссылку, что за товар и какой объем нужен. Дальше мы с вами свяжемся и обсудим суммы. Обычно мы берем 7-10% от стоимости товара, — описывает посредник схему заказа, — Доставить можем хоть наземным, хоть воздушным транспортом. Растаможка – в Ереване».

Операции, где посредник требует внесения предоплаты, могут обернуться для покупателя значительными рисками, предупреждают эксперты.

«Вносить предоплату за товар в нынешних условиях максимально рискованно. Нужно понимать, что все, что связано с обходом санкционного законодательства, может быть наказуемо,

— объясняет «Газете.Ru» старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Борис Башилов. – Если контрагент непроверенный, надо понимать, что никакие условия или пункты, внесенные в договор, не защитят».

В ходе интернет-торговли даже на территории России много случаев, когда недобросовестные продавцы, получив деньги, просто исчезают, не исполнив своих обязательств, напоминает юрист.

«В таких случаях можно доверять только проверенным компаниям – и даже при этом быть готовым к возможной потере денег, — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. – Параллельный импорт в этом случае предпочтительнее. Это не идеальное решение, потому что появляются риски контрафакта, однако он существовал на нашем рынке всегда».

Границы с некоторыми сопредельными государствами, включая Казахстан и Киргизию, были и остаются легкопроницаемыми, поэтому условия для бесконтрольного ввоза различных товаров есть, заключает он.