Вместо Audi и BMW: Chery представила премиальный кроссовер в РФ

В пику актуальному тренду расставания с российским авторынком китайская автокомпания Chery представила в Москве очередную новинку – кроссовер LX из линейки премиального суббренда Exeed. А два крупных дилера («Рольф» и «Авилон»), фактически лишившиеся из-за санкций европейского люкса, уже обсуждают с китайской компанией условия дилерского контракта, говорят в представительстве марки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Как ни странно, на фоне общего паралича в автомобильной отрасли и отсутствия положительных новостей от западных автокомпаний маркетинговая активность Chery не стала неожиданностью. Тут не нужно быть глубоким аналитиком, чтобы спрогнозировать очевидное –

автомобили из КНР, с некоторой долей вероятности, становятся для российского рынка панацеей.

Впрочем, пока нельзя сказать, что китайцы как-то специально суетятся на этот счет, ведь вывод этой машины в Россию запланирован задолго «до». В определенном смысле, это скорее решительный шаг – не дать заднюю и уйти в молчанку.

close 100% Exeed LX Exeed

Сама машина не то чтобы с пылу с жару: компактный кроссовер Exeed LX дебютировал на домашнем рынке еще в 2019 году, но из-за ковида его экспорт в Россию отложили. Для тех, кто не следит за новостями автопрома: с 2018 года Exeed – премиальное подразделение Chery, работающее по аналогии тандема Toyota и Lexus.

То есть на платформах более доступной Chery с теми же узлами, агрегатами и расходниками производятся более совершенные в плане оснащения и дизайна модели. LX – это третья модель суббренда, сейчас в России продаются кроссоверы TXL (от 3,9 млн руб.) и VX (от 4,76 млн руб.).

Ценник модели LX стартует от 2,9 млн руб.

По габаритам китайская новинка (4533, 1848, 1690 мм) примерно сравнима с такими паркетниками, как Geely Atlas, Mitsubishi ASX и BMW X2. А по базовому оснащению, пожалуй, сопоставима только с баварским кроссовером: полный набор электронных ассистентов,

включая курсовую стабилизацию, контроль крутящего момента; четыре подушки безопасности, 18-дюймовые диски, полностью светодиодные фары,

камера заднего вида, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, электрорегулировки передних сидений, климат-контроль, aудио-система Arkamys c шестью динамиками, беспроводная зарядка смартфона, 12-дюймовый дисплей мультимедиа-системы.

close 100% Exeed LX Exeed

Вторая комплектация (3,24 млн руб.), она же и последняя, предлагает для китайского паркетника 19-дюймовые диски, наружную подсветку зеркал, систему кругового обзора, шесть подушек безопасности, датчики полосы, мониторинга скрытых зон, панорамную крышу и штатный скрытный видеорегистратор.

По оснащению Exeed LX хотя бы даже по номинальным опциям можно причислить к премиальному сегменту, а вот в плане техники он все еще находится в зависимости от бюджетного материнского бренда.

Так, полный привод для LX пока что в принципе не предусмотрен. Автомобиль оснащается безальтернативным тандемом бензинового турбомотора 1.5 (147 л.с.) и бесступенчатого вариатора Aisin. Последний в ручном режиме способен имитировать переключение девяти квазипередач.

close 100% Exeed LX Exeed

Разгон до 100 км/ч – 10,5 секунды.

Заявленный расход топлива в комбинированном режиме составляет 8 литров на 100 км, в городском — 10,2 литра, в шоссейном — 6,8 литра. При этом производитель настаивает, что в бак можно заливать «АИ-92».

Дилеры раскупили все машины

По словам директора по развитию компании «Чери Автомобили Рус» Геннадия Баранова, первая поставленная в Россию партия Exeed LX составила около 500 машин, и все они уже выкуплены дилерами. Собеседник отмечает, что ведущие автодилеры России, которые ранее не работали с китайскими автопроизводителями, готовятся заключить контракты по реализации линейки Exeed.

«Да, мы обсуждаем дилерское сотрудничество с ведущими российскими компаниями — «Рольф» и «Авилон».

«Ключавто» также в числе наших партнеров», – сообщил Геннадий Баранов в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о новых дилерах.

Сами компании не опровергают данную информацию, но воздержались от комментариев по этому поводу.

close 100% Exeed LX Exeed

Ранее Chery и Sollers анонсировали начало потенциального сотрудничества в области производства, в том числе электрокаров и автокомпонентов. По словам Баранова, о каких-то дальнейших шагах в этом направлении Chery пока не может ничего сообщить.

Впрочем, в ближайшее время не стоит ждать от китайских автокомпаний тесного производственного сотрудничества с Россией, уверен член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто.

«Моделей разных они к нам привезут много, но заводы пока что строить не будут.

Лично мое мнение, что китайцы на уровне правительства, которое курирует международную экспансию своего бизнеса, будут соотносить свои инвестиции в Россию с американской позицией. Поскольку американский рынок для них все же в приоритете», – заметил в беседе с «Газетой.Ru» Моржаретто.