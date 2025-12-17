Собянин оценил упрощение механизма соцвыплат москвичам

Более 5 миллионов жителей Москвы могут оформить выплаты и льготы через единый центр по предоставлению мер соцподдержки «Социальное казначейство». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Градоначальник рассказал, что наиболее часто в 2025 году москвичи обращались по поводу мер поддержки семей с детьми. Так, более 400 тысяч детей из многодетных семей и детей с особенностями здоровья смогли получить компенсацию на школьную форму, свыше 80 тысяч граждан — выплату при рождении ребенка.

Благодаря работе «Социального казначейства» жителям Москвы круглосуточно в одно нажатие доступны более 100 видов выплат, компенсаций и льгот. Это помогло уменьшить время обработки обращений с 8 до 6 рабочих дней, а зачисление средств — с 5 до 2 рабочих дней, рассказал мэр.

Собянин поделился, что одним из приоритетов стало внедрение искусственного интеллекта в процесс назначения мер поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта мера позволяет сократить сроки обработки документов с двух дней до одного часа.

