«Коалиция желающих» повысила уровень боеготовности своих войск

«Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед отправкой на Украину
Reuters

Страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих войск в преддверии возможной отправки на Украину. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе выступления на заседании контактной группы по военным поставкам в республику в формате «Рамштайн», трансляцию вел телеканал Sky News.

«Через «коалицию желающих» мы повышаем уровни готовности. Я продолжаю направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил, когда наступит мир», — сказал глава оборонного ведомства.

9 декабря глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что после завершения конфликта на Украине Европа должна будет создать и отправить миротворческие силы на территорию республики с участием Германии. По его словам, если будет достигнуто прекращение огня, «Европа должна быть готова его обеспечить».

В ноябре премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна готова направить своих военнослужащих на Украину, но только после заключения мирного соглашения. Глава эстонского кабмина уточнил, что Таллин готов направить роту военных.

Ранее Зеленский объяснил, почему Запад не отправляет войска на Украину.

