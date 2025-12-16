«Коалиция желающих» повысила уровень боеготовности своих войск

«Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед отправкой на Украину

Страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих войск в преддверии возможной отправки на Украину. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе выступления на заседании контактной группы по военным поставкам в республику в формате «Рамштайн», трансляцию вел телеканал Sky News.

«Через «коалицию желающих» мы повышаем уровни готовности. Я продолжаю направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил, когда наступит мир», — сказал глава оборонного ведомства.

9 декабря глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что после завершения конфликта на Украине Европа должна будет создать и отправить миротворческие силы на территорию республики с участием Германии. По его словам, если будет достигнуто прекращение огня, «Европа должна быть готова его обеспечить».

В ноябре премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна готова направить своих военнослужащих на Украину, но только после заключения мирного соглашения. Глава эстонского кабмина уточнил, что Таллин готов направить роту военных.

