Эстония согласилась отправить свои войска на Украину с одним условием

Михал: Эстония готова направить военных на Украину после достижения мира
IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Эстония готова направить своих военнослужащих на Украину, но только после заключения мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине, пишет ТАСС.

«Я подчеркиваю еще раз: для того, чтобы наши солдаты в этом участвовали, необходимо конкретное соглашение о мире», — сказал Михал.

Премьер уточнил, что Эстония готова направить на Украину роту военных.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что так называемая «коалиция желающих» хочет после завершения конфликта разместить свой военный контингент на Украине «на второй линии, вдали от фронта». По словам французского лидера, одним из вариантов может стать размещение военных «на запасных площадках в Киеве и Одессе». Он добавил, что в этом вопросе есть момент конфиденциальности, поскольку все устроено более сложно. Макрон отметил, что военный контингент со стороны объединения находится на этапе формирования.

Ранее Минобороны Турции допустило отправку военных на Украину после прекращения огня.

