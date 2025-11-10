На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский объяснил, почему Запад не отправляет войска на Украину

Зеленский: лидеры ЕС боятся своих обществ, поэтому не посылают войска на Украину
Jacquelyn Martin/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союзники Киева не отправляют войска на территорию Украины, поскольку «боятся своих обществ» и не хотят быть втянутыми в конфликт. Его слова приводит газета The Guardian.

Украинский лидер подчеркнул, что вопрос ввода европейских войск на Украину во время боевых действий требует осторожного подхода. Если сильно давить на союзников, возможны негативные последствия, подчеркнул политик.

«Лидеры боятся своих обществ. Они не хотят быть втянутыми в войну», — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что решение об отправке войск является «их выбором». Однако если давить слишком сильно, есть риск, что Киев лишится «финансовой и военной поддержки партнеров».

До этого сообщалось, что Великобритания готова отправить своих военных на Украину, сообщил Bloomberg. Служба внешней разведки России заявила, что Франция готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Как Москва ответит на это и кто еще из европейских стран может последовать примеру Парижа и Лондона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сибига рассказал, при каких условиях закончится конфликт на Украине.

