Российские военные поразили самолет ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны: ВКС России сбили украинский самолет Су-27
Scramble Magazine/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Российские бойцы сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что задачу выполнили военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 280 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Утром 9 декабря в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 121 украинский дрон самолетного типа. Больше всего целей — 49 — нейтрализовали в Белгородской области. Еще 22 летательных аппарата ликвидировали в Крыму, 10 — в Рязанской области, девять — в Воронежской области. Над акваторией Каспийского моря сбили восемь дронов, в Калмыкии и Ростовской области — по пять, в Нижегородской области — четыре, в Липецкой области — три. В Краснодарском крае и Курской области уничтожили по два дрона, в Тульской области — один. Также атаку одного беспилотника отразили в Брянской области.

Ранее российские военнослужащие подбили редкую самодвижущуюся гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

