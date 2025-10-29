Герой России, офицер Иван Жарский сообщил об уничтожении немецких танков Leopard, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ), в зоне специальной военной операции. Военнослужащий рассказал о своем опыте участия в боевых действиях в ходе интервью с журналистами Mash.

По словам мужчины, он командовал расчетом противотанкового ракетного комплекса. Жарский отметил, что его подразделение уничтожило семь танков Leopard и большое количество другой техники ВСУ. Как сказал офицер, он и его товарищи в ходе сражения были на кураже и бурно радовались уничтожению каждого танка украинских войск.

В мае 2024 года в социальных сетях распространилось видео с Иваном Жарским, снятое на выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве. На кадрах запечатлено, как офицер стоит перед похожей на Leopard 2 боевой машиной и беседует с человеком за кадром. Последний спрашивает у военнослужащего, за что тот получил звание Героя России. Жарский говорит, что «за любовь к Родине». При этом на вопрос о том, кого он подбил, мужчина с улыбкой отвечает, что «никого не подбивал, на компьютере бумажки печатал».

Ранее журналисты сообщили, что у ВСУ осталось порядка 20–30% пригодных для боевых действий танков.