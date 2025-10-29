На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский офицер рассказал, как его расчет уничтожил семь танков ВСУ

Герой России Иван Жарский рассказал об уничтожении семи танков Leopard
Герой России, офицер Иван Жарский сообщил об уничтожении немецких танков Leopard, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ), в зоне специальной военной операции. Военнослужащий рассказал о своем опыте участия в боевых действиях в ходе интервью с журналистами Mash.

По словам мужчины, он командовал расчетом противотанкового ракетного комплекса. Жарский отметил, что его подразделение уничтожило семь танков Leopard и большое количество другой техники ВСУ. Как сказал офицер, он и его товарищи в ходе сражения были на кураже и бурно радовались уничтожению каждого танка украинских войск.

В мае 2024 года в социальных сетях распространилось видео с Иваном Жарским, снятое на выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве. На кадрах запечатлено, как офицер стоит перед похожей на Leopard 2 боевой машиной и беседует с человеком за кадром. Последний спрашивает у военнослужащего, за что тот получил звание Героя России. Жарский говорит, что «за любовь к Родине». При этом на вопрос о том, кого он подбил, мужчина с улыбкой отвечает, что «никого не подбивал, на компьютере бумажки печатал».

Ранее журналисты сообщили, что у ВСУ осталось порядка 20–30% пригодных для боевых действий танков.

