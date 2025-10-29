Танковые батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают нехватку вооружений и техники в связи с тяжелыми потерями на фронте и трудностями с ремонтом поврежденных машин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, у ВСУ осталось около 20–30% пригодных для участия в боевых действиях танков. Командование украинских войск использует танки, чтобы продемонстрировать пехоте поддержку, но из-за этого ВСУ теряют большое количество машин. Так как «украинская техника находится в поле зрения», пока выполняет маневры на поле боя, «ее с легкостью атакуют дроны».

Из статьи следует, что Киеву не удается компенсировать нехватку танков, даже несмотря на значительные траты на оборону. Помощь со стороны стран Запада, включая поставки запасных частей для поврежденных машин, не меняет положения дел в танковых батальонах ВСУ.

В сентябре в зоне специальной военной операции уничтожили российский танк Т-72, присвоенный формированиями ВСУ. Как рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, украинские инженеры поменяли танку башню.

Ранее российский военный вышел в бой один на один с переданным ВСУ немецким танком Leopard и победил.