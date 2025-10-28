В Эстонии ввели в эксплуатацию радиолокационную станцию на границе с РФ

ERR: в граничащем с РФ уезде Эстонии заработала радиолокационная станция

Радиолокационная станция заработала в граничащем с РФ уезде Ида-Вирумаа на северо-востоке Эстонии. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

В материале говорится, что в регионе завершилось строительство радиолокационной станции, и она уже была введена в эксплуатацию. Объект возведен на территории бывшей шахты Viru.

«Станция предназначена для мониторинга воздушного пространства восточной части Эстонии», — отметили журналисты.

По их информации, в настоящее время в деревне Васкнарва на территории уезда Ида-Вирумаа строится еще один военный объект. Как рассказал представитель эстонского центра оборонных инвестиций Андо Воогмы, в населенном пункте появятся сооружения станции связи и радиолокационной станции.

Кроме того, министерство обороны республики намерено разместить радар на острове Хийумаа, расположенном в акватории Балтийского моря. Проект хотят реализовать в следующем году.

10 октября руководитель отдела оборонной готовности Эстонии Герт Каю сообщил, что Военно-воздушные силы зафиксировали нарушение воздушного пространства на юго-востоке страны. Границу пересек неизвестный беспилотник, который находился в воздушном пространстве республики около 18 минут.

Ранее в Эстонии призвали сохранять хладнокровие при обсуждении инцидентов в небе.