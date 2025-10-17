Медведев рассказал о прибытии в войсковые части сотен тысяч контрактников

Медведев сообщил о прибытии в войска 336 тысяч контрактников за 2025 год

В российские войсковые части в 2025 году прибыли 336 тысяч человек, заключивших контракт, а также 28 тысяч добровольцев. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Астрахань, опубликовав на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видео с собственным выступлением.

«В общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тысяч человек, которые заключили в этом году контракт, а также 28 тысяч добровольцев. Таковы актуальные цифры на сегодняшний день», — сказал Медведев.

10 октября сообщалось, что денежные выплаты подписавшим с министерством обороны России контрактникам увеличили до 2,8 млн руб. в Ленинградской области. Сертификат можно получить сразу после заключения контракта. По окончании службы по сертификату предоставляется право на земельный участок или денежную выплату, которая ежегодно индексируется. На сегодняшний день размер выплат составляет 419 600 руб.

Ранее сообщалось, что Челябинская область почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО.