На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев рассказал о прибытии в войсковые части сотен тысяч контрактников

Медведев сообщил о прибытии в войска 336 тысяч контрактников за 2025 год
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

В российские войсковые части в 2025 году прибыли 336 тысяч человек, заключивших контракт, а также 28 тысяч добровольцев. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Астрахань, опубликовав на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видео с собственным выступлением.

«В общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тысяч человек, которые заключили в этом году контракт, а также 28 тысяч добровольцев. Таковы актуальные цифры на сегодняшний день», — сказал Медведев.

10 октября сообщалось, что денежные выплаты подписавшим с министерством обороны России контрактникам увеличили до 2,8 млн руб. в Ленинградской области. Сертификат можно получить сразу после заключения контракта. По окончании службы по сертификату предоставляется право на земельный участок или денежную выплату, которая ежегодно индексируется. На сегодняшний день размер выплат составляет 419 600 руб.

Ранее сообщалось, что Челябинская область почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами