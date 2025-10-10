На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе контрактникам СВО подняли выплаты почти до трех миллионов рублей

Ленинградская область увеличила до 2,8 млн рублей выплаты контрактникам СВО
true
true
true
close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Денежные выплаты подписавшим с Минобороны России контрактникам увеличили до 2,8 миллиона рублей в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Финансовая поддержка в Ленинградской области гражданам, заключившим контракт на военную службу для участия в СВО, увеличена до 2 800 000 рублей», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что сертификат можно получить сразу после заключения контракта. По окончании службы по сертификату предоставляется право на земельный участок или денежную выплату, которая ежегодно индексируется. На сегодняшний день размер выплат составляет 419 600 рублей.

3 октября в Тамбовской области была увеличена единовременная выплата за заключение контракта с Минобороны России до 3 млн рублей с учетом федеральной поддержки. В пресс-службе правительства региона пояснили, что теперь, с учетом федеральной поддержки, единовременная выплата заключившим контракт на службу в Вооруженных Силах России составит 3 млн рублей, а сумма за первый год службы — 5,5 млн рублей.

21 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопрос специальной военной операции и поддержки ее участников со стороны государства остается приоритетным для ГД. По словам парламентария, на данный момент принято 140 законов, связанных с поддержкой бойцов спецоперации.

Ранее Путин подписал закон о продлении трудовых договоров участникам СВО.

