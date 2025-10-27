Боец из Башкирии в одиночку ликвидировал украинскую группу диверсантов

Военнослужащий из Башкирии, проходящий службу в составе российских ВДВ, в одиночку нейтрализовал украинскую диверсионную группу. Об этом сообщает издание «Янаульские зори», ссылаясь на заявление главы Демского района Уфы Ивана Иванова.

По данным издания, контракт с армией мужчина заключил в августе 2023 года. Эпизод, за который его отметили наградой, произошел в Суджанском районе Курской области. Во время дежурства боец заметил диверсионную группу и вступил в бой, применив гранаты, а затем стрелковое оружие.

За проявленную отвагу ему была присуждена медаль «За храбрость» II степени.

До этого боец 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным «Мио» получил звание Героя России. В ходе взятия Новогригоровки в Запорожской области боец забросил в окно дома гранату, а затем открыл огонь из автомата, ликвидировав двоих противников. После этого он укрылся в погребе. Трое оставшихся бойцов ВСУ попытались отступить, однако российский военный атаковал их из засады. Раненых украинцев добили беспилотники.

Ранее стало известно, что в Курской области установят памятник подполковнику, оборонявшему Малую Локню.