Домашние животные пострадали при налете БПЛА на Луганск

В Луганске уничтожили три дрона самолетного типа
Правительство ЛНР/Telegram

Над южной частью Луганска уничтожили три беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает в Telegram-канале правительство Луганской народной республики (ЛНР).

Там рассказали, что налету подверглись здания на Печерской улице. При этом были повреждены три жилых дома и хозпостройки. Кроме того, пострадали домашние животные.

До этого три украинских дрона-камикадзе ударили по движущимся гражданским автомобилям в деревне Бугаевка в Брянской области. При атаке водитель внедорожника Chevrolet Niva получил легкие ранения мягких тканей. Его машина была полностью уничтожена. Пассажирку «Газели» госпитализировали с осколочными проникающими ранениями.

На этом фоне российское Минобороны заявило, что российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над тремя регионами страны 22 беспилотника ВСУ самолетного типа. В небе над Белгородской областью ликвидировали 19 БПЛА, в Калужской области — два дрона, а на территории Московского региона — один.

Ранее ВСУ совершили повторную атаку на Белгородское водохранилище.

