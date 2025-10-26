На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области после удара ВСУ затопило несколько огородов

Гладков сообщил о частичном подтоплении огородов у Белгородского водохранилища
Depositphotos

После удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища вода вышла на прилегающую территорию и частично залила чуть более десяти частных огородов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам региональных властей, жилые строения не пострадали.

Гладков уточнил, что ситуация в Шебекинском округе остается стабильной. Он отметил, что сотрудники экстренных служб накануне провели обход четырех населенных пунктов, в результате которого установили, что в пунктах временного размещения остаются 16 человек, остальные предпочли уехать к родственникам. Дополнительно полиция усилила охрану порядка в затронутых районах.

Глава региона также подчеркнул, что власти продолжают наблюдение за обстановкой и при необходимости будут оперативно оповещать жителей.

25 октября в результате удара ВСУ получила повреждения плотина Белгородского водохранилища. По словам Гладкова, жителям районов, которые может затопить, предложили уехать в пункты временного размещения в Белгороде. Губернатор перечислил населенные пункты и улицы, которым грозит подтопление.

Глава региона также обратился к жителям с просьбой получать оперативные данные в районных чатах, у властей и по номеру экстренных служб.

Ранее губернатор Ростовской области подтвердил массированную атаку дронов в Ростовской области.

