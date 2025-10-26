В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два ребенка и восемь взрослых

Гладков: в Масловой Пристани в результате атаки ВСУ пострадали 10 человек

Два ребенка и восемь взрослых получили ранения в результате удара украинских войск по поселку Маслова Пристань в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в настоящее время шесть человек — одного мужчину и пять женщин — доставляют в городскую больницу №2 в Белгороде. У них диагностировали различные осколочные ранения, а также баротравмы.

«12-летний мальчик с осколочными ранениями руки транспортируется в детскую областную клиническую больницу. В тяжелом состоянии в областную клиническую больницу доставляется мужчина с осколочными ранениями головы и руки», — говорится в заявлении.

Еще двое пострадавших — мужчина и 14-летний мальчик — получают помощь в Шебекинской центральной районной больнице. Подросток получил множественные осколочные ранения туловища и конечностей, а также проникающее ранение живота. У мужчины диагностировали осколочное ранение ноги.

«В поселке в результате прилета боеприпаса значительно повреждены два частных дома и надворная постройка», — отметил Гладков.

Он добавил, что повреждения получил еще и объект социальной инфраструктуры.

Ранее военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью комплекса HIMARS обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике.