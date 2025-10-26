На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские военнослужащие нанесли удары по Ясиноватой в ДНР

СК РФ: украинские военные обстреляли Ясиноватую из РСЗО HIMARS
true
true
true
close
Aaron Favila/AP

Украинские военнослужащие использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS для обстрела Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника Следственного комитета РФ.

Источник рассказал, что в настоящее время следователи фиксируют последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник подверг обстрелу мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, удар нанесен из РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты», — отметил он.

Сотрудник ведомства добавил, что фрагменты будут изъяты и направлены на экспертизу.

По словам источника, в результате атаки 11 жилых домов получили серьезные повреждения. Еще один дом оказался полностью разрушен. Также ВСУ повредили несколько легковых машин и линию электропередачи.

Утром 26 октября глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале написал, что украинские военные ночью нанесли удары по Ясиноватой. В результате пострадали три человека — мужчина 1971 года рождения, женщина 1986 года рождения и девочка 2012 года рождения. Выжил только мужчина, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в ДНР при атаке украинского дрона пострадала мирная жительница.

