В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница

Пушиин: женщина пострадала после атаки дрона ВСУ на город Докучевск ДНР
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Докучаевск Донецкой народной республики подвергся атаке украинского беспилотника. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В городе Докучаевске при атаке ударного БПЛА ВФУ пострадала женщина 1951 г. р., ей оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе артиллерия Южной группировки войск нанесла точечные удары, уничтожив пункты управления дронами и другие цели. По информации, предоставленной Министерством обороны РФ и опубликованной ТАСС, артиллерийские подразделения Южной группировки Вооруженных Сил России провели успешную операцию по уничтожению двух пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, автоматического гранатомета АГС-17, а также живой силы противника.

Сообщается, что операторы беспилотных летательных аппаратов 6-й мотострелковой дивизии обнаружили пункт управления БПЛА, расположенный на Краматорско-Дружковском направлении. Полученные координаты были переданы расчету 152-мм гаубицы «Мста-Б», который несколькими точными попаданиями ликвидировал цель.

В Минобороны также отметили, что операторы ударных дронов уничтожили установку АГС-17 противника, использовав для этого FPV-дроны.

Ранее жительница Воронежской области попала в больницу после атаки БПЛА.

Атаки БПЛА на Россию
