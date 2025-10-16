На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине предупредили о длительных отключениях электричества зимой

Gleb Garanich/Reuters

Украинцы этой зимой столкнутся с продолжительными отключениями электроэнергии из-за дефицита мощностей в энергосистеме. Об этом со ссылкой на представителя энергокомпании пишет издание «Украинская правда».

По информации издания, наиболее сложная ситуация ожидается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В настоящее время аварийные отключения уже действуют почти по всей территории страны.

«Эта зима точно будет дефицитной. Вероятнее всего, зимой нас ожидает сценарий «4х2»: четыре часа без света, два – со светом», — приводят в издании слова представителя энергетической компании.

В Киеве 16 октября начались аварийные отключения света.

Днем ранее во всех регионах Украины, кроме части Черниговской области и подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР), были применены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме.

Ранее метро Киева частично осталось без света.

