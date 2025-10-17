Объекты инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожья получили урон

Ряд инфраструктурных объектов, расположенных на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области, получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал назначенный Киевом глава военной администрации региона Иван Федоров.

О каких именно сооружениях идет речь, в заявлении не уточняется.

16 октября глава украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий в своих социальных сетях сообщил о приостановке работы нескольких критически важных объектов. По его словам, ночью газовая инфраструктура компании подверглась массированной атаке. В ряде областей Украины зафиксировали разрушение инфраструктурных объектов. Как отметил Корецкий, из-за повреждений произошло снижение объектов добычи газа, поэтому «Нафтогаз» был вынужден импортировать топливо.

В тот же день в трех украинских городах — Полтава, Изюм и Кировоград (Кропивницкий) — произошли взрывы. По данным телеканала «Общественное», в тот момент на всей территории страны действовала воздушная тревога. Сколько всего было зафиксировано взрывов, неизвестно.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал об атаке российских войск на критическую инфраструктуру страны.