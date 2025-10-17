На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Объекты инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожья получили урон

В Запорожской области выявили повреждение инфраструктурных объектов
true
true
true
close
Константин Либеров/AP

Ряд инфраструктурных объектов, расположенных на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области, получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал назначенный Киевом глава военной администрации региона Иван Федоров.

О каких именно сооружениях идет речь, в заявлении не уточняется.

16 октября глава украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий в своих социальных сетях сообщил о приостановке работы нескольких критически важных объектов. По его словам, ночью газовая инфраструктура компании подверглась массированной атаке. В ряде областей Украины зафиксировали разрушение инфраструктурных объектов. Как отметил Корецкий, из-за повреждений произошло снижение объектов добычи газа, поэтому «Нафтогаз» был вынужден импортировать топливо.

В тот же день в трех украинских городах — Полтава, Изюм и Кировоград (Кропивницкий) — произошли взрывы. По данным телеканала «Общественное», в тот момент на всей территории страны действовала воздушная тревога. Сколько всего было зафиксировано взрывов, неизвестно.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал об атаке российских войск на критическую инфраструктуру страны.

Новости Украины
