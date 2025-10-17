ВС России ответили групповым ударом на атаки Украины по гражданским объектам

Российские военнослужащие провели массированную атаку по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) украинской стороны в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Нанесены массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал»», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в атаке также задействовались беспилотники. В результате оперативных действий российской стороны были поражены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах Киева.

Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение складам боеприпасов, местам сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников.

Незадолго до этого назначенный Киевом глава военной администрации региона Иван Федоров сообщил, что ряд инфраструктурных объектов, расположенных на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области, получили повреждения.

Ранее Зеленский рассказал об атаке российских войск на критическую инфраструктуру страны.