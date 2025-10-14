Рогов: в прифронтовой зоне Украина начала использовать для ударов мини-дроны

Украинские военные массово используют миниатюрные дроны для ударов в прифронтовой зоне по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, мини-дроны практически бесшумны, а их размер составляет примерно 10 сантиметров вместе с боеприпасами.

До этого Владимир Рогов прокомментировал возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. Он отметил, что такое решение властей США станет роковой ошибкой для Америки, потому что в этом случае они войдут в историю как страна, передавшая одно из своих грозных вооружений в руки террористов.

По мнению эксперта, американскому президенту Дональду Трампу должно хватить политической мудрости оставить эту инициативу и не вестись на уловки Киева, нацеленного на новую мировую войну.

Ранее военкор Поддубный прокомментировал возможную передачу Tomahawk Украине.