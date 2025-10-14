На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рогов предостерег США от поставки Украине Tomahawk

Рогов: поставка Украине крылатых ракет Tomahawk станет роковой ошибкой для США
true
true
true
close
U.S. Navy/Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll/Reuters

Передача Украине крылатых ракет Tomahawk станет роковой ошибкой для США. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В этом случае (поставок Киеву Tomahawk. — «Газета.Ru») США войдут в историю как страна, передавшая одно из своих грозных вооружений в руки террористов, которые за последние годы усовершенствовали свое умение воевать с мирным населением и наносить удары по гражданской инфраструктуре», — сказал он.

По мнению эксперта, американскому президенту Дональду Трампу должно хватить политической мудрости оставить эту инициативу и не вестись на уловки Киева, нацеленного на новую мировую войну.

Накануне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что передача Украине ракет Tomahawk, дальность полета которых позволяет нанести удар по Москве, может «кончиться плохо для всех». Он выразил надежду, что слова американского лидера Дональда Трампа останутся «очередной пустой угрозой». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас тем временем поддержала поставки Tomahawk, которые, по ее мнению, «сделают Россию слабее». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России рассказали, почему украинская делегация в США не получит Tomahawk.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами