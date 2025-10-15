На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Великобритания передала Киеву десятки тысяч дронов за полгода

Британия поставила Украине более 85 тысяч беспилотников за полгода
true
true
true
close
Ashley Chan/Global Look Press

Великобритания передала Украине более 85 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в течение последних шести месяцев. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, передает РИА Новости.

Как отмечается в заявлении главы оборонного ведомства, Лондон также подписал новые промышленные контракты для быстрой разработки тысяч дронов-перехватчиков. Эти меры направлены на наращивание военной поддержки Украины.

11 октября Украина и Великобритания подписали документ, предполагающий расширение военного сотрудничества. Отмечается, что соответствующий документ был подписан на полях Международного форума оборонных индустрий государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании и министерством обороны Украины в рамках программы LYRA — партнерства в сфере технологий для поля боя. Документ определяет план Великобритании и Украины совместно разрабатывать и масштабировать оборонные технологии.

Ранее сообщалось, что США могут купить у Украины технологии производства дронов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами