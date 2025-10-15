Великобритания передала Киеву десятки тысяч дронов за полгода

Британия поставила Украине более 85 тысяч беспилотников за полгода

Великобритания передала Украине более 85 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в течение последних шести месяцев. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, передает РИА Новости.

Как отмечается в заявлении главы оборонного ведомства, Лондон также подписал новые промышленные контракты для быстрой разработки тысяч дронов-перехватчиков. Эти меры направлены на наращивание военной поддержки Украины.

11 октября Украина и Великобритания подписали документ, предполагающий расширение военного сотрудничества. Отмечается, что соответствующий документ был подписан на полях Международного форума оборонных индустрий государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании и министерством обороны Украины в рамках программы LYRA — партнерства в сфере технологий для поля боя. Документ определяет план Великобритании и Украины совместно разрабатывать и масштабировать оборонные технологии.

Ранее сообщалось, что США могут купить у Украины технологии производства дронов.