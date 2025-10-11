Украина и Британия подписали документ о расширении военного сотрудничества

Украина и Великобритания подписали документ, предполагающий расширение военного сотрудничества. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующий документ был подписан на полях Международного форума оборонных индустрий государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании и Министерством обороны Украины в рамках программы LYRA — партнерства в сфере технологий для поля боя.

Документ определяет план Великобритании и Украины совместно разрабатывать и масштабировать оборонные технологии. В частности, страны договорились о создании рабочей группы, которая будет следить за совместными проектами в рамках программы, рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что предусмотрено, в частности, совместное артиллерийское производство.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации столетнего соглашения о партнерстве с Великобританией, которое предусматривает ежегодную военную помощь и другое сотрудничество. Помимо прочего, королевство обязуется ежегодно оказывать республике военную помощь в размере £3 млрд «столько времени, сколько потребуется».

Ранее Британия передала Украине сотни ракет для ПВО с опережением графика.