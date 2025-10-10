На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Рады Черновол отказалась от мандата ради службы в армии

Депутат Рады Черновол заявила, что отказалась от мандата ради службы в ВСУ
true
true
true
close
Babycom1/commons.wikimedia.org

Депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол сообщила, что приостановила исполнение своих депутатских обязанностей на год, чтобы продолжить службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом парламентарий сообщила в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Я хочу успокоить своих избирателей – я не отказалась от депутатского мандата. Я попросила ЦИК предоставить мне отсрочку на год для выполнения боевых задач... Я благодарна ЦИК за одобрение моей просьбы. Теперь у меня есть год, чтобы заслужить моральное право оставить фронт,» – заявила Черновол.

Депутат также отметила, что уже четвертый год является командиром взвода в 72-й бригаде ВСУ.

18 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила о назначении Черновол депутатом Рады от партии «Европейская солидарность» вместо Андрея Парубия, бывшего спикера Рады и экс-секретаря СНБО, ликвидированного во Львове и имеющего отношение к трагическим событиям в Одессе в 2014 году. Черновол занимала следующую позицию в избирательном списке «Европейской солидарности».

Ранее экс-депутат Госдумы от Пермского края Бурнашов отправился на СВО.

