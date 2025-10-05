Российский боец рассказал, как опыт работы учителем помогает ему на фронте

Опыт работы учителем физкультуры и ОБЖ помогает военнослужащему «Южной» группировки российских войск с позывным «Перун» в выполнении боевых задач. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я работал учителем физической культуры и ОБЖ в третьей школе в Краснодарском крае. Сама моя специальность — физическая культура — пригодилась своим здоровьем. То, что я был подготовлен, кроссы уже было не так страшно проходить с бронежилетом», — сказал военный.

«Перун» добавил, что занятия смешанными единоборствами помогли ему развить реакцию и выносливость, что оказалось полезным на фронте. При этом военный подчеркнул, что в будущем планирует перенести опыт, полученный на линии боевого соприкосновения, на гражданскую деятельность.

Утром 5 октября школьный учитель музыки с позывным «Маэстро» рассказал, что ушел на СВО для поддержки боевых товарищей игрой на музыкальных инструментах. Мобилизованный преподаватель, который умеет играть на аккордеоне, пианино, гитаре и барабанах, проходит службу в рядах Ленинградского гвардейского полка.

Ранее Минпросвещения предложило новую номинацию для участников СВО в конкурсе «Учитель года».