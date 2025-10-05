На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский боец рассказал, как опыт работы учителем помогает ему на фронте

РИА Новости: опыт работы учителем физкультуры помог бойцу «Перуну» на фронте
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Опыт работы учителем физкультуры и ОБЖ помогает военнослужащему «Южной» группировки российских войск с позывным «Перун» в выполнении боевых задач. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я работал учителем физической культуры и ОБЖ в третьей школе в Краснодарском крае. Сама моя специальность — физическая культура — пригодилась своим здоровьем. То, что я был подготовлен, кроссы уже было не так страшно проходить с бронежилетом», — сказал военный.

«Перун» добавил, что занятия смешанными единоборствами помогли ему развить реакцию и выносливость, что оказалось полезным на фронте. При этом военный подчеркнул, что в будущем планирует перенести опыт, полученный на линии боевого соприкосновения, на гражданскую деятельность.

Утром 5 октября школьный учитель музыки с позывным «Маэстро» рассказал, что ушел на СВО для поддержки боевых товарищей игрой на музыкальных инструментах. Мобилизованный преподаватель, который умеет играть на аккордеоне, пианино, гитаре и барабанах, проходит службу в рядах Ленинградского гвардейского полка.

Ранее Минпросвещения предложило новую номинацию для участников СВО в конкурсе «Учитель года».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами