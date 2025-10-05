На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учитель музыки ушел на СВО для поддержки сослуживцев

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Школьный учитель музыки с позывным «Маэстро» поддерживает боевых товарищей игрой музыкальных инструментах. Об этом пишет РИА Новости.

Он проходит службу в рядах Ленинградского гвардейского полка.

«В самом начале СВО, когда мы сюда прибыли, мне коллеги по работе прислали аккордеон, и мы с ребятами иногда выходили, песенки пели для поднятия боевого духа, настроения», — рассказал он.

Недавно командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал о бое на ножах с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам спецназовца, бой случился при подходе к тылу противника в Серебрянском лесничестве. Российские военные в течение двух недель делали проход к минным заграждениям ВСУ со стороны Топи.

30 сентября военнослужащие группировки «Север» Вооруженных сил России в лесу западнее Синельниково Харьковской области ликвидировали заблокированные подразделения Вооруженных сил Украины. Речь шла о блокированных подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригад ВСУ.

Ранее военкор рассказал о шотландском бойце в рядах ВС РФ.

