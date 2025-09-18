На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге предотвратили покушение на главу оборонного предприятия

ФСБ сорвала планы Киева по ликвидации главы оборонного предприятия в Петербурге
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила в Санкт-Петербурге покушение на главу одного из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), готовившееся агентурной сетью военной разведки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Санкт-Петербурге пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 г.р...», — говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленники планировали взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия. Тайник с бомбой был установлен на одном из городских кладбищ, с его помощью взрывное устройство было передано исполнителю. По указанию куратора агенты вели наблюдение за целью по месту его жительства.

По информации Telegram-канала Mash, задержанными оказались две девушки и мужчина, переодетый в пенсионерку.

В ведомстве уточнили, что задержанные признались в подготовке теракта и сотрудничестве с противником через мессенджер Telegram. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Следствие также устанавливает возможные нарушения по факту госизмены и участия в деятельности террористического сообщества. В общей сложности преступникам грозят сроки до пожизненного.

10 сентября ФСБ также сообщила о задержании в Ижевске мужчины, планировавшего теракт в отношении сотрудника предприятия ОПК. Как утверждается, задержанный был завербован сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Ранее в Ижевске предотвратили теракт на военном объекте, который готовили подростки.

