В Ижевске предотвратили теракт на военном объекте, который готовили подростки

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) совместно со Следственным комитетом (СК РФ) предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ижевске, который, как утверждается, готовили подростки. Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По информации следствия, трое подростков 15, 16 и 17 лет в июле 2025 года в поисках быстрого заработка в мессенджере Telegram связались предположительно с представителем украинских спецслужб. Куратор позднее дал им задание совершить террористический акт на одном из объектов оборонно-промышленного комплекса в столице Удмуртии. После этого двое фигурантов «получили самодельное взрывное устройство и хранили его по месту жительства одного из них», уточнила Петренко.

В ходе допроса также стало известно, что подростки за деньги и по заданию украинских спецслужб обклеивали административные здания и жилые дома Ижевска листовками с призывами к прекращению СВО.

По словам Петренко, сотрудники ФСБ задержали молодых людей в августе 2025 года при закладке взрывного устройства у проходной предприятия. Уточняется, что фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (Покушение на террористический акт). Решением суда подростки заключены под стражу, отметила официальный представитель СК РФ.

Ранее в Красноярске арестовали школьницу за покушение на теракт.