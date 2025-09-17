Расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил пункт дислокации ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» российской группировки войск «Запад» поразил замаскированный пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что воздушная разведка обнаружила скопление военной техники, вооружения и боеприпасов ВСУ для снабжения группировки своих войск. Информацию оперативно передали на командный пункт реактивного артиллерийского дивизиона.

«В сложных условиях ночной работы военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и произвели залп реактивными снарядами калибра 300 миллиметров по скоплению противника на дальности свыше 100 километров» — добавили в министерстве.

11 сентября Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки в зоне спецоперации сбили три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и управляемую ракету большой дальности «Нептун» ВСУ.

Ранее ВС России взяли под контроль село Сосновка в Днепропетровской области.