Силы ПВО РФ сбили три управляемые авиабомбы и четыре снаряда РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки в зоне спецоперации сбили три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и управляемую ракету большой дальности «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские военные за сутки уничтожили 166 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

10 сентября в оперативных службах сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк, предположительно, ракетами HIMARS. По их данным, ракетный удар был нанесен по району Республиканского травматологического центра.

Также Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО за сутки сбили три снаряда системы HIMARS, ракету большой дальности «Нептун» и 225 дронов.

Ранее ВС России взяли под контроль село Сосновка в Днепропетровской области.